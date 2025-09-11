Беларусь готова стать рядом с Трампом и помогать ему в миссии по установлению мира

"Главная наша задача - стать рядом с Трампом и помогать ему в миссии по установлению мира. Семь войн и конфликтов прекратил он или шесть - небольшая разница. Но он действительно, как ни один другой Президент (США - прим. ред.), вкладывается в то, чтобы этих войн не было. И основная его задача - это война в Украине (разрешение этого конфликта - прим. ред.). Для нас это важнейшее направление. Поэтому мы должны всячески поддерживать его устремления. И я попрошу вас не то что не отходить от этого вопроса, а делать все для того, чтобы этот вопрос не сошел на нет", - сказал глава государства.