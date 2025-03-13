Беларусь и Россия сегодня находятся в авангарде борьбы за справедливое мироустройство - Лукашенко

Беларусь и Россия сегодня находятся в авангарде борьбы за справедливое мироустройство. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил по итогам официальных переговоров с Президентом России Владимиром Путиным, пишет БЕЛТА.

"Благодаря последовательной, взвешенной и ответственной внешней политике Беларусь и Россия сегодня находятся в авангарде борьбы за справедливое мироустройство. И не первый год мы это делаем. Наши страны могут и должны выступать ориентиром для партнеров в решении сложных проблем современности, сохранении и защите общих ценностей, взаимопомощи в реализации национальных интересов на принципах равноправия и уважения", - сказал Президент.