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Беларусь и Россия сегодня находятся в авангарде борьбы за справедливое мироустройство - Лукашенко
Беларусь и Россия сегодня находятся в авангарде борьбы за справедливое мироустройство. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил по итогам официальных переговоров с Президентом России Владимиром Путиным, пишет БЕЛТА.
"Благодаря последовательной, взвешенной и ответственной внешней политике Беларусь и Россия сегодня находятся в авангарде борьбы за справедливое мироустройство. И не первый год мы это делаем. Наши страны могут и должны выступать ориентиром для партнеров в решении сложных проблем современности, сохранении и защите общих ценностей, взаимопомощи в реализации национальных интересов на принципах равноправия и уважения", - сказал Президент.
"Мы договорились с Президентом России, что мы преодолеем все. Мы сделаем все для того, чтобы наши народы были не худшими - лучшими народами в мире. Мы ничего чужого не хотим, но твердо условились: свое не отдадим. На этом стояли и будем стоять", - резюмировал белорусский лидер.