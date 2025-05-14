Двустороннее сотрудничество Беларуси и Зимбабве - это новый стандарт в работе со странами Африки

Карта стратегического сотрудничества до 2030 года, подписанный пакет двусторонних документов по совместным проектам, внимание межрегиональному сотрудничеству - во Дворце Независимости сегодня прошли переговоры президентов Беларуси и Зимбабве. Эммерсон Мнангагва в нашей стране с рабочим визитом. Хараре и Минск связывают довольно тесные контакты, два года стороны работают над общей кооперацией. Основная позиция - конечно, сельское хозяйство. Именно благодаря сотрудничеству с Беларусью Зимбабве не просто впервые смогла обеспечить себя зерном, но и даже экспортировать излишки. Для стран Африки это очень существенные достижения. Сейчас внимание - медицине и туризму.

Рабочий, официальный, государственный визит - между ними есть разница в протоколе, но для журналистов это сразу означает очень насыщенный информационный день. Прямые эфиры с самого утра - с анализом событий, которые уже были, например, в истории двух стран. Чем заканчивались переговоры? И прогнозом на этот день. Источник - делегации. Они рассказывают, на каком этапе находятся в разных сферах

Минск и Хараре: потенциал бизнес-кооперации

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Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси:

"Буквально вчера я встречался со своим коллегой, министром по делам предпринимательства. В первую очередь обменялись опытом поддержки развития предпринимательства. С нашей стороны, буквально недавно, это принятый закон в новой редакции по предпринимательству. Мы ознакомились с нашими мерами поддержки экспорта, вопросов внутренней кооперации между малыми предприятиями и крупными".

Яркие, деловые, быстрые - новое поколение "блэк woman”, как они сами себя называют - женское предпринимательство в Зимбабве развивается "на уровне". Даже не в самых типичных для женского бизнеса отраслях.

Сегодня Зимбабве - это и золото, и руда, и алмазы, и медь, и никель. Запасы колоссальные. Это и было когда-то причиной их колонизации. После обретения независимости они готовы работать только с теми партнерами, кто эту независимость уважает.

Амон Мурвира, министр иностранных дел и международной торговли Зимбабве:

"Я здесь уже в третий раз. Очень нравится страна, крайне дружелюбный народ. Мы надеемся на максимальные результаты этих переговоров".

Глава африканской делегации - президент Эммерсон Мнангагва с нашим лидером встречается не впервые. За два года с момента переговоров в Зимбабве многое в отношениях стран "сдвинулось" с места. Они активно покупают у нас технику, на рынок страны уже зашел и Амкодор, и МТЗ, и Бобруйскагромаш. Выдерживают, несмотря на другой климат. В Хараре сейчас плюс 27 - перепад с Минском ощутимый

До начала работы Эммерсон Мнангагва, к слову, вместе с делегацией посмотрел Брест, крепость и пущу - все произвело большое впечатление: о подвиге белорусского народа африканский президент скажет в расширенном формате переговоров. С африканской стороны в делегации больше 100 человек - весь кабмин - приехали договариваться напрямую.

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"Я абсолютно уверен, что итоги визита придадут мощный импульс отношениям братства и партнерства между народами Беларуси и Зимбабве, - сказал глава государства. - За последние годы наши страны вывели на новый уровень политические отношения, значительно расширили торгово-экономическое взаимодействие, сформировали прочную договорно-правовую базу сотрудничества".

Александр Лукашенко отметил, что с момента исторических переговоров на высшем уровне в Хараре в 2023 году сделано немало. Создана совместная комиссия, налажен прямой диалог между профильными министерствами и компаниями, расширяются гуманитарные и культурные контакты между Беларусью и Зимбабве.

"Вместе наши страны достигают ощутимых практических результатов", - подчеркнул белорусский лидер.

Один из примеров - совместная программа механизации сельского хозяйства Зимбабве, которую Александр Лукашенко назвал настоящим образцом честного, открытого и продуктивного взаимодействия. Благодаря этой программе сбор пшеницы в Зимбабве уже вырос более чем в три раза. С 2022 года Зимбабве полностью обеспечивает внутренние потребности в пшенице, начат экспорт излишков в соседние страны (Мозамбик, Ботсвана).

"Мы продолжаем работу с фокусом на то, чтобы сохранить такие урожаи и дополнительно укрепить продовольственную безопасность Зимбабве и юга Африки в целом. Это очень важное направление - работа с территории Зимбабве на другие страны. И на этом примере нашей совместной работы другие страны Африканского континента видят, что эксплуатации и диктату Запада и транснациональных корпораций есть реальная альтернатива", - сказал глава белорусского государства.

Геополитически Зимбабве - это вход на рынки ЮАР, Мозамбика, Ботсваны. Больше 100 млн человек там как минимум нужно накормить. Двусторонние проекты в этом направлении разные - белорусские аграрии готовы поддержать любой

Перспективы помощи в агросекторе

Юрий Горлов, министр сельского хозяйства Беларуси:

"Производится в них 150 тыс. тонн все потребление. Буквально 135 тысяч тонн молока они производят сами. И буквально в этом году они планируют выйти на полностью обеспечение своего населения собственным молоком. Если это будет необходимо, то мы готовы оказать всяческие содействия и реализовать любой проект".

Что касается промышленной кооперации, белорусы планируют к 2027 году организовать производство тракторной техники, а чуть позже грузовой и пассажирской. В Зимбабве будут собирать наши автобусы. Белорусская сторона готовы подготовить и специалистов для обслуживания техники

Образовательные проекты для студентов из Африки

"Более 60 студентов из вашей страны уже обучаются в белорусских вузах по различным специальностям аграрного, медицинского, технического профилей. Готовы увеличивать их количество при необходимости", - заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко также отметил, что страны активизировали промышленную кооперацию: "Уверен, подписанные в апреле этого года соглашения о создании в Зимбабве совместного производства автобусов будут воплощены в жизнь".

Что касается культурных и гуманитарных связей: как всего 80 лет назад жила Беларусь - хорошо становится понятно, когда видишь масштабы наших исторических мест собственными глазами. Фашизм не дошел до Африки - в том числе благодаря белорусам

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Эммерсон Мнангагва, Президент Зимбабве:

"Позвольте мне поздравить вас с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Наш визит в Брестскую крепость напомнил нам о вашей жертве. Ради мира во всем мире, который сейчас мы можем наблюдать. Рост в двусторонних отношениях приносит нам удовлетворение. Мы действительно достигли успехов. Тем не менее, есть необходимость использовать все эти успехи, чтобы двигаться дальше. Беларусь внесла огромный вклад в механизацию нашего сельского хозяйства и обеспечение продовольственной безопасности. Готовы и дальше рассматривать механизацию и модернизацию нашей молочной промышленности с поддержкой белорусских партнеров. Мы вам благодарны за это".

Факт Беларусь и Зимбабве подписали дорожную карту сотрудничества на 2026-2030 годы

По факту: Беларусь и Зимбабве за последние несколько лет проделали кропотливую работу: товарооборот вырос за 2024 год на 55 %. И дело именно в долгосрочной кооперации.

По итогам этих переговоров стороны подписали сразу пакет новых документов. Отмена виз для дипломатов, соглашения по линии МЧС и СМИ, усиление партнерства в здравоохранении, развитие двустороннего туризма

Что посмотреть в Зимбабве? Водопад "Виктория"

Барбара Рводзи, министр туризма и гостеприимства Зимбабве:

"В Зимбабве есть много мест, которые стоит посмотреть. Заповедники нашей страны и водопад "Виктория" - это одно из семи природных чудес света. В Беларуси, в свою очередь, нас интересует медицинский туризм. Это очень востребованное направление. Отдохнуть и поправить здоровье. У вас все для этого есть".

В основе всех подписанных договоренностей - дорожная карта стратегического сотрудничества и партнерства Беларуси и Зимбабве на 2026-2030 годы. В ней учтены все ключевые совместные проекты . Результативность переговоров подчеркнул и Александр Лукашенко в заявлении для СМИ.

А. Лукашенко о переговорах

"Мы готовы оказать содействие Зимбабве в создании комплексной системы здравоохранения, поставлять из Беларуси медицинские препараты и специальное оборудование, чтобы решить проблему оказания медицинской помощи детишкам, женщинам и всему населению Зимбабве", - сказал глава государства.

"Вы изучили нашу систему здравоохранения. Она вам понравилась, по моим данным. И вы готовы ее выстроить в Зимбабве с нашей помощью. Мы готовы вам в этом содействовать", - заверил Александр Лукашенко.

"Мы договорились создать комиссию на уровне глав государств. Она станет стратегическим механизмом высокого уровня, позволяющим координировать работу уже действующих совместных комиссий и комитетов", - сказал белорусский лидер.

По его словам, соответствующий проект соглашения будет подготовлен к его ответному визиту в Зимбабве.

"В этом году Беларусь председательствует в Евразийском экономическом союзе, Зимбабве - в Сообществе развития Юга Африки (торгово-экономический союз стран юга Африки. - Прим.). Мы готовы использовать свое особое положение для активизации сотрудничества между этими интеграционными блоками и упрощения условий взаимной торговли. Конечно, в соответствии с действующими правовыми процедурами", - сказал глава государства.

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Президент отметил, что в ходе визита Эммерсона Мнангагвы в Беларусь достигнуты значимые результаты. Этому предшествовала большая работа правительств, профильных министерств, региональных властей и компаний.

Минск-Хараре: совместная добыча минеральных ресурсов