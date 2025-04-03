БелАЗы и тракторы - в Пакистан, в Беларусь - трудовые ресурсы. О чем говорили Лукашенко и Шариф

Обеспечение продовольственной безопасности, совместные производства и рабочие места для пакистанцев в Беларуси. Договоренности в этих сферах сегодня были озвучены на переговорах Александра Лукашенко с премьер-министром Пакистана.

Шахбаз Шариф находится с официальным визитом в нашей стране. Переговоры были очень результативными, прошли в доверительной и дружеской обстановке. Вообще было заметно, что сама открытость и количество предложений, инициированных нашим Президентом, впечатлили пакистанского лидера. Главное теперь монетизировать уровень сотрудничества, чтобы экономические отношения соответствовали политическим. Александр Лукашенко всегда подчеркивает, что закрытых тем у Минска и Исламабада нет. Беларусь готова работать вместе от сельского хозяйства до военпрома. Это так и есть, глядя на подписанные сегодня международные договоры, соглашения и меморандумы.

Официальный визит премьер-министра Пакистана в Беларусь

4 месяца с момента встречи на высшем уровне в Исламабаде, и вот лидер Пакистана в Беларуси с ответным официальным визитом. По меркам дипломатии - хороший темп. Вообще наш Президент всегда настраивает коллег на активную работу своим "сделаем все, о чем договоримся" и планированием дорожной карты. Она есть у стран на несколько лет вперед. Конечно, важно обсудить, как продвигаются проекты, в том числе о которых договорились еще в Исламабаде.

Лукашенко встретился с семьей Шариф в домашней обстановке

Накануне глава государства принимал у себя дома семью Шариф, в том числе экс-премьера Пакистана Наваза Шарифа. Это вообще впервые, когда бывший и действующий лидеры вместе совершают зарубежный визит!

Спецпомощник премьер-министра Пакистана тоже вчера был на том званом ужине. Спросили у него про впечатления.

Все эти месяцы шла серьезная подготовка к визиту пакистанского лидера в Беларусь. Обмен делегациями на самых разных уровнях, рабочие группы, встречи бизнеса. Договаривались максимально - торговля, поставки спецтехники, производство автобусов, грузовиков, тракторов, передача технологий. Вот такие у нас планы.

Юрий Горлов, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

"Для себя мы тоже вместе открыли новый рынок - это реализация наших вакцин, которые производятся в Республике Беларусь на пакистанский рынок. Уже в принципе 2 вакцины зарегистрированы. В этом году планируется отправить первые партии туда вакцин. И эта работа продолжается. Их восхищает то, что на небольшой территории нашей страны мы выращиваем достаточный объем сельскохозяйственной продукции. Я имею в виду из расчета на один балло-гектар. Это зерна, это молока, это мясо. Действительно именно мировые результаты, которых мы достигли".

Аттаулла Тарар, министр информации Пакистана:

"У его превосходительства Президента Александра Лукашенко особая дружба с бывшим премьер-министром Навазом Шарифом, старшим братом нынешнего премьер-министра. Они близки как братья. Наш премьер-министр Шахбаз Шариф уделяет особое внимание расширению наших связей, особенно в отношении сельскохозяйственных инструментов, тракторов и других технологий для развития нашего сельского хозяйства. Кроме того, у нас очень хорошие отношения в секторе оборонного производства. Я думаю, наши экономики будут расти вместе и достигнут новых высот".

У лидеров Беларуси и Пакистана блестящие отношения. Неудивительно, что сразу из аэропорта Шахбаз Шариф поехал домой к нашему Президенту на ужин. Правда, ждали с визитом еще зимой. Но чем не она?! Белорусская погода гостя впечатлила. Наш Президент человек зимний. Хотя и большинство участников пакистанской делегации решили брать пример с белорусов. Хорошая закалка в сравнении с Пакистаном, где сейчас 40 жары. Но у нас знают, как организовать максимально теплый прием.

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Мы помним, как красиво и радушно встречали нашего Президента в Пакистане в ноябре прошлого года - как самого близкого друга (в том числе в семейной резиденции нынешнего премьера). Это говорит об особом отношении и доверии. Ответный прием и его детали, очевидно, пришлись по душе и высокому гостю.

Премьер-министр называет Александра Лукашенко человеком слова и большим другом Пакистана. Страна заинтересована в белорусских технологиях и рассчитывает на нашу поддержку во многих сферах. О том, что необходимо плечо, очень просто говорить с тем, с кем на ты.

Приветствуя высокого гостя на переговорах в узком составе, Александр Лукашенко заметил, что Шахбаз Шариф, еще будучи ребенком, вместе с отцом посещал белорусскую столицу. "Надеюсь, этот город стал родным, как и наша Беларусь", - сказал глава государства.

Президент напомнил, что накануне провел неформальную встречу с премьер-министром Пакистана, которая длилась около трех часов. Обсудили многие вопросы международной повестки и то, что происходит вокруг двух стран, поговорили о перспективах двусторонних отношений. "У нас сложились очень добрые отношения, отношения, как очень правильно Вы, господин премьер-министр, сказали, семейные. Поэтому мы всегда будем поддерживать такой уровень отношений. Уверен, что после этого визита мы не имеем права на то, чтобы не реализовать наши договоренности", - подчеркнул белорусский лидер.

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Глава государства обратил внимание, что в составе пакистанской делегации в Беларусь приехало много крупных бизнесменов, которые заинтересованы в налаживании с отечественными предприятиями "конкретных отношений по конкретным направлениям".

"Вы знаете, у нас машиностроительная страна, развитое сельское хозяйство. Я очень хорошо знаю, что нужно Пакистану. Вы также хорошо знаете, что нужно Беларуси от Пакистана. Думаю, что в процессе этого визита члены правительства и руководители крупных компаний договорились о перспективах сотрудничества", - отметил Александр Лукашенко.

Премьер-министр Пакистана в свою очередь поблагодарил главу белорусского государства за теплый прием. Он отметил важность неформальной встречи, которая проходила накануне официальных переговоров и в которой участвовали члены семей лидеров двух стран, также обратил внимание на прекрасную белорусскую кухню.

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Шахбаз Шариф подчеркнул: "Мой первый визит в Беларусь состоялся много лет назад, когда ваша страна еще была частью Советского Союза, тогда я приехал в вашу страну вместе со своим отцом. И уже тогда мне ваша страна показалась высокоразвитой с точки зрения индустрии. Вчера, когда я приземлился и ехал по Минску, видел прекрасные строения и то, какой прекрасной стала ваша страна, в том числе под Вашим мудрым руководством".

Политики обсудили все актуальные вопросы сначала в присутствии компактного пула делегаций. Кстати, министр энергетики, который был назначен совсем недавно, получил нагрузку. Его профиль теперь еще и Пакистан. Протокол для прессы - считанные минуты. О подробностях/поручениях узнали по факту.

Денис Мороз, министр энергетики Беларуси, сопредседатель совместной белорусско-пакистанской комиссии:

"В узком составе мы обсудили достаточно широкую повестку, проговорили все спектры взаимодействия, которые между нами и Пакистаном, еще раз подтвердили стратегическую значимость наших взаимоотношений. Ключевые новые договоренности, которые сейчас прозвучали, это то, что мы договорились проработать более детально вопросы обмена рабочей силы. Пакистан достаточно большим населением обладает и обладает большим потенциалом этой самой рабочей силы, заинтересован в том, чтобы эта рабочая сила была направлена в Республику Беларусь. Мы тоже в этом заинтересованы. Нужно этот вопрос проработать и решить".

Пакистан - пятая страна в мире по численности населения

Пакистан - пятая страна по населению в мире. В ней проживает более 240 млн человек. Богата природными ресурсами. Есть крупные месторождения золота, меди, угля. Совсем недавно были найдены новые крупнейшие запасы нефти и газа. Сопутствующие вопросы - обеспечение продовольственной безопасности, необходимая техника для работы на месторождениях и, конечно, компетентные кадры. Беларусь поможет и подготовить, и трудоустроить. Александр Лукашенко пообещал: примем на работу порядка 150 тыс. пакистанских специалистов.

Лукашенко: Беларусь готова принять на работу 100-150 тыс. пакистанских специалистов

Президент констатировал, что в Пакистане есть большое количество людей, которые могут и хотят работать в Беларуси. Между руководством двух стран достигнута договоренность о том, чтобы обеспечить им эту возможность и выработать соответствующий механизм.

"Мы договорились с вами, что сделаем все для того, чтобы наши пакистанские друзья, рабочие, крестьяне, интеллигенция - желающие смогли приехать в Беларусь и работать здесь. Мы окажем им соответствующую поддержку, - заявил глава государства. - Мы также условились, что выработаем конкретный механизм приезда людей для работы в Беларуси. Нам они будут очень нужны".

Беларусь и Пакистан договорились о сотрудничестве в текстильной сфере

Пакистан, как и Беларусь, аграрная страна. Практически половина населения занята в агропромышленном комплексе. Поэтому заинтересованы в приобретении нашей сельхозтехники, оборудования. Договорились организовать сборочные производства. МТЗ, конечно, в их числе. Будут и поставки карьерных самосвалов БелАЗ, грузовой и дорожно-строительной техники Минского автомобильного и "Амкодора".

Вообще мы много в чем похожи. В Пакистане сильная фармакологическая отрасль. Про пакистанский кашемир наслышаны и работу для мировых брендов. Тем не менее "Белмедпрепараты" наполнят рынок лекарственными средствами. Рассчитывают пакистанцы и на белорусские технологии в текстильной промышленности.

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Татьяна Лугина, председатель концерна "Беллегпром":

"Мы можем обсуждать, во-первых, промышленную кооперацию и использовать их развитую дилерскую сеть на тех континентах, куда мы до сих пор еще, так скажем, не пришли со своим товаром. К нам приезжали представители пакистанской фирмы Mercury, которая имеет и производство в Пакистане и свои офисы-шоурумы в Пекине, в Шанхае, в азиатских странах. Поэтому мы подписали меморандум. Компания планирует в мае-июне открыть свой офис в Минске".

Белорусские вкусные и качественные продукты (начиная от сухого молока и детского питания) тоже будут в Пакистане. Для перемещения товаров упростили логистику. Еще во время ноябрьского визита нашего Президента в Исламабаде лидеры заключили соглашение о международном автомобильном сообщении. Товары поставляются и морским путем - через порты Санкт-Петербурга. Да, автотранспортом дороже, но фактически вдвое быстрее. Такое же удобное регулярное авиасообщение нужно и бизнесу.

Особенностью нынешнего визита глава государства назвал то, что члены правительства, должностные лица обеих стран и представители деловых кругов очень эффективно поработали и смогли обсудить не только долгосрочные перспективы сотрудничества, но и договориться по конкретным позициям и заключить контракты.

Реализации этих договоренностей, а также развитию двусторонних деловых и гуманитарных контактов должно способствовать открытие прямого рейса между Исламабадом и Минском. Эта тема тоже обсуждалась во время переговоров двух лидеров.

"Если мы оперативно создадим воздушный мост между Исламабадом и Минском и поддержим воздушное сообщение, то, я уверен, что мы очень серьезно продвинемся в этом направлении. Тем более если мы будем привлекать трудовые ресурсы из Пакистана в Беларусь (а это будет), для людей нужно быстрое воздушное сообщение. Мы готовы в этом направлении работать и пройти свой путь", - сказал Александр Лукашенко.

Шла речь и о ситуации в регионе. Обстановка в самом Пакистане периодами, да и вокруг непростая. Все-таки рядом Афганистан. Визит Президента Беларуси в ноябре 2024 года пришелся на не самое простое время. Когда страну охватили протесты, хватает внутренних вопросов. Впрочем, сильная экономика - залог внутренней стабильности. И мы предлагаем проекты, которые существенно поднимут экономику Пакистана.

Андрей Метелица, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Пакистане:

"С советских времен, уже около 60 лет мы туда поставляем тракторы. Сейчас есть интерес расширить линейку поставляемых тракторов. Это направление, конечно же, остается приоритетным. Плюс есть еще другие наши промышленные предприятия, которые хотели бы выйти на рынок Пакистана со своей продукцией. Интерес и к инженерным кадрам. Так как они закупают нашу сельхозтехнику, ее надо обслуживать, поэтому тоже растет спрос на инженеров".

Переговоры действительно были легкими для политиков. Было очень просто договариваться. Во многом сыграл и тот факт, что белорусский лидер сохранил хорошие отношения с бывшим руководителем Пакистана. Он - старший брат премьера Шахбаза Шарифа. Но до такого же высокого уровня политических отношений нужно подтягивать и торгово-экономические.

"У нас общее видение приоритетов. Первый и главный среди них - укрепление продовольственной безопасности в самом широком смысле этого слова. Это и поставки сельхозтехники в Пакистан, организация совместного производства белорусских тракторов и прицепной техники, удовлетворение спроса пакистанского рынка на качественное детское питание, сухое молоко, а также экспорт семян и ветеринарных препаратов. Все это мы умеем делать и готовы поделиться своим опытом с нашими пакистанскими друзьями. В свою очередь мы будем рады видеть в Беларуси в большем количестве продукты из Пакистана", - сказал глава государства.

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Лукашенко предложил Пакистану продвигать свою продукцию в Европу через Беларусь

Это могут быть, например, рис и мандарины, фармацевтическая и текстильная продукция, спортивные товары, одежда и обувь.

"Мы также готовы сотрудничать с Пакистаном в плане поставок вашей продукции на европейский рынок. По крайней мере, европейцы с удовольствием купят вашу продукцию. Они же санкции против вас не вводили. Поэтому, пожалуйста, воспользуйтесь Беларусью, которая находится в центре Европы, для того чтобы продвигать свою продукцию на Запад", - предложил белорусский лидер, обращаясь к пакистанским представителям.

Шахбаз Шариф, премьер-министр Пакистана:

"Пакистан - это аграрная страна. Нам нужен ваш опыт, ваши знания. Нам нужны совместные предприятия, на которых мы могли бы выпускать технику под нужды сельского хозяйства, чтобы в итоге мы могли предложить нашим людям. Но должен сказать, что выгоды от такого сотрудничества получат обе страны. Мы хотим, чтобы ваши компании работали в Пакистане, чтобы открывались сервисные центры по обслуживанию техники в разных регионах нашей страны. Мы действительно заинтересованы в сотрудничестве, чтобы наша энергия, наши сильные стороны работали на развитие наших отношений".

Премьер-министр Пакистана поблагодарил Александра Лукашенко от своего имени и от всего народа Пакистана за предложение приглашать пакистанскую молодежь обучаться и работать в Беларуси. "Это настоящий дар для молодых людей, которые смогут освоить современные технологии на белорусских предприятиях, - сказал он. - Каждый молодой человек будет иметь прекрасную подготовку. Их опыт будет признан и в Беларуси. Вы убедитесь, что они смогут оказать помощь и вашей стране".

По следам своего визита в Пакистан в конце прошлого года Александр Лукашенко настраивал своих министров ускоряться - провести дополнительные переговоры, чтобы выйти на соглашения и контракты. Проделанную работу сегодня Президент отметил. Наконец такой пакет документов был подписан. В нем в том числе есть и международные договоры по линии обеспечения безопасности и военпрома.

12 апреля в Беларуси пройдет республиканский субботник. Но для пакистанского гостя он наступил чуть раньше. На аллее Дворца Независимости у него теперь есть свое дерево.