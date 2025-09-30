3.64 BYN
"Без диктата и угроз" - Лукашенко отметил роль СНГ и ЕАЭС в построении многополярного мира
Беларусь видит в СНГ и ЕАЭС серьезных участников создания справедливого многополярного мироустройства. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 30 сентября на встрече с главами правительственных делегаций, участвующих в заседаниях Евразийского межправсовета и Совета глав правительств СНГ, сообщает БЕЛТА.
Александр Лукашенко обратил внимание, что мировое большинство стремится к сотрудничеству на принципах равноправия, взаимоуважения, без диктата и угроз, незаконных ограничений и принуждения. И это подтвердил недавно состоявшийся в КНР саммит ШОС.
"Беларусь видит в СНГ и ЕАЭС серьезных участников процесса создания справедливого многополярного мироустройства, - заявил глава государства. - По сути, через ЕАЭС и СНГ сформировался многоуровневый механизм регионального взаимодействия, нацеленный на сопряжение интеграций".
По мнению белорусского лидера, СНГ должно закрепиться как авторитетная, влиятельная организация, на деле способствующая укреплению равноправных отношений в политической и гуманитарной сферах.
В свою очередь ЕАЭС должен стать примером построения прочных экономических связей на принципах открытости и взаимной выгоды, убежден Александр Лукашенко.
Президент заверил, что Беларусь будет и далее активно содействовать укреплению партнерства между странами и развитию интеграции во всех формах.