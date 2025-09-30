"Без диктата и угроз" - Лукашенко отметил роль СНГ и ЕАЭС в построении многополярного мира

Фото pexels.com news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/98a39e9c-6373-4fd4-9d22-47db30a99aea/conversions/b47ef605-93e7-4bc8-86bc-525759a827cb-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/98a39e9c-6373-4fd4-9d22-47db30a99aea/conversions/b47ef605-93e7-4bc8-86bc-525759a827cb-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/98a39e9c-6373-4fd4-9d22-47db30a99aea/conversions/b47ef605-93e7-4bc8-86bc-525759a827cb-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/98a39e9c-6373-4fd4-9d22-47db30a99aea/conversions/b47ef605-93e7-4bc8-86bc-525759a827cb-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото pexels.com

Беларусь видит в СНГ и ЕАЭС серьезных участников создания справедливого многополярного мироустройства. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 30 сентября на встрече с главами правительственных делегаций, участвующих в заседаниях Евразийского межправсовета и Совета глав правительств СНГ, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко обратил внимание, что мировое большинство стремится к сотрудничеству на принципах равноправия, взаимоуважения, без диктата и угроз, незаконных ограничений и принуждения. И это подтвердил недавно состоявшийся в КНР саммит ШОС.

"Беларусь видит в СНГ и ЕАЭС серьезных участников процесса создания справедливого многополярного мироустройства, - заявил глава государства. - По сути, через ЕАЭС и СНГ сформировался многоуровневый механизм регионального взаимодействия, нацеленный на сопряжение интеграций".

По мнению белорусского лидера, СНГ должно закрепиться как авторитетная, влиятельная организация, на деле способствующая укреплению равноправных отношений в политической и гуманитарной сферах.

В свою очередь ЕАЭС должен стать примером построения прочных экономических связей на принципах открытости и взаимной выгоды, убежден Александр Лукашенко.