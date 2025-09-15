Более 1,7 тыс. совместных стартов: Лукашенко рассказал о роли сотрудничества с Россией в спорте

Успехи белорусских спортсменов в теннисе, хоккее, биатлоне и других видах состязаний свидетельствуют о том, что Беларусь, несмотря на санкции, остается в числе ведущих спортивных держав мира. Как в стране поддерживают атлетов в столь непростое время, глава государства Александр Лукашенко рассказал в интервью журналисту издания "Разведчик" СВР России.

Для Беларуси, отметил Президент, спорт не просто соревнования и медали. Это один из краеугольных камней государственной социальной политики, инструмент развития международных связей и площадка для народной дипломатии. А самое главное - здоровье нации. "Санкции международных спортивных органов поставили наших атлетов и тренеров в непростые условия, - заметил он. - Однако, вопреки давлению, мы не только сохранили, но и укрепляем спортивный потенциал страны. Особую роль здесь играет сотрудничество с братской Россией. За последние три года проведено более 1,7 тыс. совместных соревнований и учебно-тренировочных сборов".

По словам белорусского лидера, в наиболее уязвимом положении оказались командные игровые виды спорта, которые лишились привычного международного календаря. "Тут мы наладили системную работу, в том числе за счет участия в различных лигах, созданных россиянами. Мы активно развиваем спортивные связи с другими дружественными странами. Результаты выступления белорусских спортсменов на таких престижных соревнованиях, как Игры стран БРИКС, "Дети Азии" и "Игры будущего" демонстрируют наш высокий потенциал и приверженность Беларуси основополагающим олимпийским принципам", - обозначил он.

Александр Лукашенко:

"Наша страна не только участвует в международных стартах, но и сама выступает организатором крупных спортивных мероприятий. Мы не закрываемся от мирового сообщества и гостеприимно принимаем у себя атлетов из других стран. Не ослабевает интерес со стороны иностранных участников к ежегодно проводимым у нас турнирам по борьбе, художественной гимнастике, боксу и другим видам спорта".

Совместно с Российской Федерацией Беларусь опробовала новый формат открытых соревнований - Кубок сильнейших спортсменов. В 2025 году они охватывают 3 зимних и 15 летних видов спорта. На территории двух стран с начала года уже проведено 12 таких турниров, в которых в общей сложности приняли участие представители 18 государств.

"Для спортсменов и их тренеров мы предусмотрели меры материального стимулирования за высокие результаты на международных соревнованиях, альтернативных мировым и континентальным, - отметил глава государства. - Последовательно реализуем программы господдержки спорта. Успешно ведется подготовка спортивного резерва, активно развивается детский и массовый спорт. Появляются новые и подающие надежды юные таланты".