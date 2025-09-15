Лукашенко: Визитная карточка Беларуси - основательность и неукоснительная реализация договоренностей

В истории белорусской дипломатии есть яркие вехи, включая участие в учреждении СССР и в основании ООН. И на современном этапе Минск отличает активная позиция не только в отношениях с соседями по постсоветскому пространству, но и в глобальном масштабе. В чем главные конкурентные преимущества белорусской внешней политики, рассказал Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью журналисту издания "Разведчик" СВР России.

С момента обретения независимости Беларусь системно и целенаправленно выстраивала дружественные отношения с зарубежными партнерами. В основе этого процесса - принцип многовекторности внешней политики государства, отметил белорусский лидер. "Собственно, как страна с открытой экспортоориентированной экономикой мы не имели и не имеем другого выхода. Разумеется, мы стремились сотрудничать со всеми. К сожалению, в отношениях с нами Запад практически с самого начала применял двойные стандарты, вводил санкции и ограничения под надуманными предлогами. Это была изначально проигрышная стратегия, хотя бы потому, что они - не весь мир и даже не его большинство", - заметил он.

По словам Президента, за последние несколько лет экспортные товарные потоки Беларуси были переориентированы с Запада на иные рынки: "Не по нашей прихоти, конечно. Страны "дальней дуги", двери которых открыты для нас, это уже не просто "пояс" экономического роста, а пространство равноправных партнеров, где пересекаются интересы ведущих мировых держав, формируются новые альянсы и центры силы. Внимание всех без исключения приковано сегодня к Азии, Африке и Ближнему Востоку".

Александр Лукашенко:

"В Азии мы активно развиваем диалог с Китаем, Ираном, Вьетнамом, Индонезией, Пакистаном, КНДР, Индией, Таиландом, Лаосом, Камбоджой, Малайзией, Мьянмой, Филиппинами. И это далеко не полный список. Говоря о Ближнем Востоке, могу сказать, что мы активно взаимодействуем с Оманом, ОАЭ, Саудовской Аравией, Катаром. Тут мы выбрали тактику наведения мостов, когда определенные страны становятся нашими проводниками в другие регионы".

"В Африке мы достигли немалых результатов. Конечно, все познается в сравнении. В прошлом году нам удалось существенно прибавить в уровне экспорта, он составил более полумиллиарда долларов, - обозначил он. - Успешно реализуются совместные программы механизации сельского хозяйства с Зимбабве и Нигерией. Этот элемент сотрудничества стал брендом Беларуси в Африке и вызывает значительный интерес у других стран континента - от Гвинеи-Бисау до Мозамбика. Укрепляются связи с традиционными партнерами: Египтом, Кенией, ЮАР, Эфиопией. Новый импульс получили контакты с Алжиром. Мы верны своим подходам - приходим в Африку как друзья, чтобы помочь и научить там, где в этом есть потребность".

Что касается Латинской Америки, то Беларусь нацелена на всестороннее укрепление межгосударственного диалога с основными союзниками в регионе - Венесуэлой, Кубой и Никарагуа. "Благодаря планомерному и поступательному выстраиванию сотрудничества с Аргентиной, Бразилией, Колумбией, Панамой, Уругваем и Эквадором мы видим практическую отдачу и готовность этих стран к прагматичному взаимодействию", - сказал Александр Лукашенко.

Как отметил он, не стоит забывать, что дипломатия не ограничивается двусторонними контактами. Беларусь стала полноправным участником одной из крупнейших влиятельных региональных структур - Шанхайской организации сотрудничества. Страна также обрела статус партнера БРИКС - объединения, которое, по сути, является голосом глобального большинства.