"Будем поддерживать" - Лукашенко пообещал содействие фермерам

Президент Беларуси Александр Лукашенко еще раз указал, что в стране обеспечена поддержка для тех, кто хочет заниматься фермерством. Такое заявление белорусский лидер сделал в ходе рабочей поездки в Могилевскую область, пишет БЕЛТА.

Глава государства напомнил, что в свое время, после распада Советского Союза, пришлось заниматься восстановлением некогда успешных сельскохозяйственных организаций, оказавшихся в 90-х не в самом лучшем положении. И тогда в ряде стран пошли по пути продажи земли. Но Беларусь сделала для себя другой выбор, и сейчас эффективно работают колхозы, совхозы и так далее. В такой устоявшейся, отлаженной системе есть возможность передавать, например, фермерам отдельные земли для ведения сельского хозяйства.

"Тогда мне пришлось показать: вот этим путем мы пойдем - крупнотоварные хозяйства. Но если кто-то хочет стать фермером - пожалуйста, вам земля. Сегодня вообще проблем нет. Берите любое хозяйство. Естественно, "Рассвет" вам никто не отдаст, вы же понимаете, что тут и драка будет еще за этот "Рассвет" или за земли какие-то. Это же крестьяне, нельзя тут ломать. Надо аккуратно", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Сегодня нет никаких проблем фермерские хозяйства создавать, добавил он. Но сложность в том, что на данный момент многие, кто обращается с просьбой о предоставлении земель сельхозназначения, хотел бы иметь "большие латифундии", то есть заниматься крупнотоварным производством, но на частном уровне. "Пожалуйста. У нас есть. Но сразу говорю, что хорошо работающие хозяйства (их большинство), конечно, никто не отдаст. Зачем их ломать? Работают - пусть работают. А там, где надо приложить руку частнику, - пожалуйста, будем поддерживать", - заявил глава государства.