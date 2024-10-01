Что Лукашенко ответил на необоснованные претензии в адрес Беларуси о содействии нелегальной миграции

Александр Лукашенко отметил, что в адрес Беларуси часто звучат необоснованные претензии, например о содействии нелегальной миграции. В этой связи глава государства напомнил, что республика в пределах своих международных обязательств и имеющихся возможностей пресекает нелегальные миграционные каналы и борется с транснациональной преступностью.

"Но если создаются какие-то проблемы, связанные с миграцией, то это вопросы не к нам. Это вопросы к тем, кто этих мигрантов позвал к себе в страну. Мы по-человечески заботимся о людях, которые были вынуждены покинуть свои страны и искать убежище в Европейском союзе. И все это делаем без чьей-либо помощи, находясь под прессом незаконных санкций", - обратил внимание глава государства.