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Что поразило руководителя МТРК "Мир" во время интервью с Лукашенко
Александр Лукашенко детально погружен во все этапы развития экономических и политических связей Беларуси. Об этом по итогам интервью с Президентом Беларуси заявил председатель МТРК "Мир" Радик Батыршин, сообщает БЕЛТА.
Руководитель компании отметил важность того, что первое после вступления в должность Президента интервью Александра Лукашенко было дано телерадиокомпании "Мир".
Он поделился, что во время интервью речь шла в том числе про развитие белорусской экономики, интеграции в рамках Союзного государства, Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств.
"А поразило, безусловно, детальное погружение главы государства во все этапы развития экономических и политических связей Беларуси, - подчеркнул Радик Батыршин. - Это касалось и проблем безопасности в рамках Союзного государства".
Разговор шел и о тех непростых процессах, которые происходят в мире, рассказал председатель МТРК "Мир". "Понятно, что взрывной характер ситуации в мире повлияет на экономику не только Беларуси, но и других стран СНГ. И меня поразило спокойствие Александра Григорьевича, когда он сказал - давайте понаблюдаем. Это касалось и войны пошлин, которая лихорадит все мировые биржи и которую инициировал президент Трамп", - обратил внимание Радик Батыршин, отметив также энциклопедические знания Президента всех деталей затронутых во время интервью тем.