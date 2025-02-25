Митрополит Вениамин: Строительство новых храмов - это свидетельство того, что жизнь развивается

Создание религиозных центров и подготовку к празднованию значимых дат Президент обсудил на встрече с Митрополитом Минским и Заславским Вениамином. В календаре нынешнего года их сразу несколько. Это 555-летие обретения чудотворной Жировичской иконы Божией Матери и 505-летие Жировичского мужского монастыря. А в начале июня исполнится 900 лет с момента основания Спасо-Евфросиниевского женского монастыря в Полоцке. Не так давно состоялся диалог с главами конфессий, исповедуемых в нашей стране.

"Хорошо, владыка, что мы с вами встречаемся после нашего общего, как вы говорите, "соборного" заседания представителей всех церквей (речь о встрече главы государства с представителями религиозных конфессий 10 февраля. - Прим. ред). Мне важно знать ваше мнение в этом плане. Особенно в плане создания определенных центров наших религий. Я знаю, что наша православная церковь всегда ревностно ко всему параллельному относилась, но и они тоже ревностно относятся ко всему. Поэтому ваше мнение для меня здесь очень важно", - сказал Александр Лукашенко.

"Мы с вами по весне, когда природа уже будет благоухать и расцветать, побываем в Жировичах, посмотрим, что там надо еще сделать, чтобы это было достойно. Поскольку, как ни крути, православная церковь - это 80 с лишним процентов верующих среди нашего населения, это основная религия, конфессия, и достойно должно быть в Жировичах. Чтобы посмотрели и другие, как надо делать и что мы хотим сделать, - подчеркнул Президент. - И вопросы нашего православия. Может быть, к властям есть какие-то вопросы - я готов их обсудить".

Жировичи и Полоцк - святые места, которые привлекают внимание не только белорусов - сюда едут верующие со всего мира. Государство не оставляет эти уникальные духовные объекты без поддержки и внимания, оказывает помощь в реставрации. С митрополитом Президент обсудил ход работ в Жировичской обители: к важным датам в порядке должен быть не только сам монастырь - облагородить нужно и окрестности. Масштабные торжества по случаю 900-летия основания Спасо-Евфросиниевского женского монастыря пройдут в начале июня. Программа празднования важной даты предполагается большая и насыщенная. С визитом ждут Патриарха и множество гостей. Сохранение и восстановление святынь в стране идет параллельно со строительством новых храмов.

"Строительство новых храмов - это свидетельство того, что жизнь развивается, набирает силу и люди уже не вмещаются в тех храмах, которые у нас есть. Современный человек нуждается в том, чтобы была возможность посетить храм в шаговой доступности, когда ритм жизни достаточно напряженный, - убежден Патриарший Экзарх. - Храмы - это вместе с тем и украшение наших городов и весей, поскольку это особая архитектура, которая призывает к тому, чтобы человек отрешался от суеты житейской и, пребывая в храме, чувствовал, что небо на земле - это вселенная похвала, как говорят слова молитвы при освящении храмов" - заявил Вениамин, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси.