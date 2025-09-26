3.64 BYN
Достигнуты договоренности по газу - Беларусь и Россия определили условия на пятилетку
Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в ходе переговоров в Кремле вышли на договоренности по газу на пятилетку. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал журналистам, сообщает БЕЛТА.
"И международную обстановку обсуждали, и региональную ситуацию. Естественно, вы знаете, общая наша беда и проблема - Украина. Много об этом говорили. И закончили двусторонними отношениями. Вопросами по нефти, по газу. По нефти мы договорились - у нас серьезные договоренности, проблем никаких нет. По газу вышли на договоренности. Я думаю, после этого разговора мы дошлифуем эти вопросы уже на пятилетку практически. Вот в чем был вопрос - не на один год, а на пятилетку", - поделился подробностями глава государства.
Он отметил, что также говорили об общем рынке, в том числе о его защите: "Какие меры мы можем принимать, чтобы дать возможность работать нашим товаропроизводителям".
"Мы когда встречаемся, там масса вопросов", - подчеркнул Александр Лукашенко.