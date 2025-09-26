Достигнуты договоренности по газу - Беларусь и Россия определили условия на пятилетку

"И международную обстановку обсуждали, и региональную ситуацию. Естественно, вы знаете, общая наша беда и проблема - Украина. Много об этом говорили. И закончили двусторонними отношениями. Вопросами по нефти, по газу. По нефти мы договорились - у нас серьезные договоренности, проблем никаких нет. По газу вышли на договоренности. Я думаю, после этого разговора мы дошлифуем эти вопросы уже на пятилетку практически. Вот в чем был вопрос - не на один год, а на пятилетку", - поделился подробностями глава государства.