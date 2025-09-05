Гарантии государства и защита инвесторов. На совещании у Лукашенко обсудили создание криптобанка

Финансовая стабильность и безопасность для государства, граждан и бизнеса. 5 сентября Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание по криптовалютам. В свое время главой государства лично были поддержаны прорывные инициативы в сфере цифровых знаков. Беларусь стала первой страной в мире, где были легализованы майнинг, торговля и обмен криптовалют.

Логичный вопрос: что дальше? Как развивать сферу, получая максимальную выгоду, при этом имея прозрачные правила игры для инвесторов и механизмы контроля. Одно из главных требований Александра Лукашенко - создать все условия для защиты своих людей.

Факты, когда зарубежные инвесторы наживались на доверчивых белорусах, в итоге потерявших крупные суммы, 5 сентября тоже прозвучали. Одно из следующих предложений по развитию сферы - создание в Беларуси криптобанка. Специалисты оценивают это как новаторский эксперимент, аналогов которому нет в мире.

Совещание по крипте

Сразу по возвращении из Китая Александр Лукашенко собирает совещание по крипте. Вопрос по касательной буквально недавно затрагивался во время отдельного доклада главы Нацбанка. Роман Головченко тогда намекал, что в проработке находятся законодательные инициативы, которые вот-вот представят главе государства. И это позволит достичь прорывных результатов в использовании криптовалют и цифровых финансовых активов.

Как известно, наш Президент прежде чем принять какие-то решения, предпочитает советоваться со специалистами и слышать разные мнения.

5 сентября во Дворец Независимости пригласили правительство, Администрацию Президента, Нацбанк, представителей компаний Парка высоких технологий. И ПВТ, и Нацбанк сегодня являются регуляторами в сфере цифровых операций. Начиналось все в 2017-м. Тогда Александр Лукашенко подписал 8-й декрет. И Беларусь стала первой страной в мире, где был легализован майнинг, торговля и обмен криптовалют. Организовали беспрецедентные льготы, условия и гарантии для инвесторов. Но всегда есть запрос. А что дальше?

Параллельно с активным использование криптовалюты идет создание и развитие соответствующей инфраструктуры со словом "крипто" - биржи, брокеры, консультанты и т.д.

В белорусском ПВТ в конце 2024 года было 14 таких компаний, а сейчас их 18. В прошлом году они обслужили почти 260 тыс. клиентов по всему миру, а в этом - уже более 300 тыс. "Молодцы", - оценил Президент, но при этом подчеркнул, что отдача от всего этого должна быть и для государства. Объем внешнеторговых операций в сфере цифровых знаков за 2024 год превысил $1,2 млрд. За 7 месяцев 2025 года оборот достиг $1,7 млрд, а по итогам года может составить $З млрд.

"Т.е., вроде бы, у вас и компетенции там есть, и потенциал, - констатировал Александр Лукашенко. - Нам же важно не упустить тренды из виду и не потерять наше технологическое лидерство. Естественно, кто задает тренды, тот и получает максимальную выгоду".

Год назад Президент подписал 367-й указ, усиливающий контроль над криптовалютными операциями. Пару слов о правовом статусе майнинга в Беларуси. Физлицам разрешено майнить без регистрации ИП или юридического лица. Юрлица могут заниматься майнингом только при наличии статуса резидента ПВТ. Доходы физлиц не облагаются налогами. Для юридических резидентов ПВТ предусмотрена налоговая ставка 9 % на прибыль и уплата НДС.

"Задача государства в таких условиях - определить понятные, прозрачные правила игры и механизмы контроля в данной сфере, - сказал Президент. - Именно поэтому еще в 2023 году мною дан ряд поручений по обеспечению комплексного регулирования сферы цифровых знаков, криптовалют. Однако до сих пор согласованных документов у меня на столе нет".

По результатам совещания необходимо четко определить задачи государственных органов и ПВТ в сфере криптотехнологий с учетом имеющегося опыта и компетенций, подчеркнул он.

Крипта, токены - операции с этими цифровыми деньгами всегда максимальный риск. Можно вложиться и поднять (иначе не скажешь) шальные деньги. Курс биткоина сейчас около 113 тыс. долларов. А можно в один миг потерять все. Крипта к тому же ниша для мошенников, все эти истории про телефонных аферистов, которые уводят у доверчивых белорусов кровно накопленные, на контрасте просто капля в море.

Белорусский лидер обратил внимание, что сегодня деятельность по созданию, эмиссии и продаже-покупке токенов во многом регулируется Парком высоких технологий. "Понятно, что это происходит в рамках декрета № 8 ("О развитии цифровой экономики" - прим. ред.)", - добавил он.

"Как докладывает Комитет госконтроля, результаты внеплановой проверки операторов криптоплатформ свидетельствует о необходимости какой-то более тонкой настройки такой деятельности. В частности, установлены нарушения при регистрации финансовых операций. Почему нарушались все эти процессы? Зачем их было нарушать? В чем причина?" - задал закономерный вопрос Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что денежные средства белорусских инвесторов, выведенные за границу, в половине случаев не возвращаются, что недопустимо.

В качестве одного из примеров, когда пострадали граждане, вложившие свои средства в токены, председатель Комитета госконтроля Василий Герасимов привел уголовное дело, которое возбуждено Генеральной прокуратурой. По словам главы контрольного ведомства, фирма, организованная гражданами Казахстана, осуществила 16 выпусков токенов, но заплатили гражданам лишь за 4. Все остальное было выведено за рубеж. От этих действий пострадали около 1,6 тыс. белорусов.

"И 1,6 тыс. человек пострадали, которые хотели заработать на этом, безусловно, рискованном рынке", - отметил глава Администрации Президента Дмитрий Крутой.

Василий Герасимов привел и другой пример, когда из шести организаций, которые выпускали токены, три просто "лопнули".

Криптоистория с казахскими инвесторами лопнула как мыльный пузырь. Люди доверились и в итоге остались без денег. Из этого примера возникают логичные вопросы. Как защитить людей? Как решать такие вопросы в правовом поле? Это и про степень ответственности компаний и гарантии инвесторам.

Когда речь идет о правовом регулировании этой сферы, приоритетом является защита интересов не только государства, но и каждого гражданина. Президент заявил о необходимости контроля организаций, которые работают с криптовалютами в Беларуси. Это нужно в том числе для того, чтобы избежать ситуаций, когда белорусы оказываются обмануты. За эту сферу в Беларуси отвечает руководство криптобиржи, созданной в Парке высоких технологий.

"Не смотрят - в тюрьму. Не на совещание к Президенту, а в тюрьму. Тогда будет все хорошо. Потому что меня завалили документами на сегодняшний день. Одни против, другие - за, и так далее. Страшно читать эти документы: "Если сегодня не примем решение, завтра обвалимся. Ни картошки, ни зерна, ничего не будет". Мне так пишут", - заявил глава государства.

"Кто-то должен за это отвечать. Мы создали в Парке высоких технологий криптобиржу. Есть там ответственный руководитель этого? Есть. Где он? На свободе. Ну, я грубо говорю. Может, не содержать в тюрьме, может "повесить" надо, может, "застрелить". Публично об этом говорю. Где вы были до сих пор, почему вы с них не спросили? Почему генеральный прокурор и спецслужбы наши или Министерство внутренних дел должны кого-то искать, тратить деньги?!" - спросил Александр Лукашенко.

"Вообще невозвращенных долгов к настоящему времени - $14 млн", - сообщил Василий Герасимов.

"Всю эту криптобиржу... Знаешь, что с ней делать, пока не вернут деньги. У нас же практика такая есть. Сразу вас предупреждаю: так дело не пойдет. Это касается не только этой биржи и банков", - предупредил глава государства.

Следующий шаг, о котором говорит глава государства, о создании криптобанка в Беларуси. Такое предложение сегодня инициировал Нацбанк. И опять наша страна в этом плане собирается быть первопроходцем. Изучили мировой опыт. Не совсем такие, но похожие структуры есть только в Швейцарии, Сингапуре и одном из штатов США.

Александр Егоров, первый зампредседателя правления Нацбанка Беларуси:

"Понятного, выстроенного законодательства нигде в мире нет. Соответственно наша задача, как мы ее видим, - создать определенную законодательную юрисдикцию совместно с инвесторами с точки зрения безопасности, прозрачности работы этих институтов, обеспечения сохранности средств инвесторов. Мы видим три года эксперимента как эволюционный режим, когда мы вместе с инвестором будем это законодательство корректировать с учетом того, как это будет происходить".

И хоть это может показаться если не ретроградством, то как минимум дальновидным прагматизмом. В таких вопросах действительно лучше без спешки. Глава Комитета госконтроля идею с криптобанком не отвергает. Но предложение еще раз взвесить все за и против лишним точно не будет.

Председатель Комитета госконтроля Василий Герасимов отметил, что КГК не отвергает идею криптобанков как таковых, но считает, что такого рода указ должен идти пакетным принципом и содержать четкие механизмы функционирования таких банков (по каким принципам, какая будет система контроля), чтобы можно было оценить все потенциальные риски и то, как это повлияет на экономику страны, на бюджет, как будут обеспечены гарантии инвесторам.

В таком вопросе, как высокие технологии, криптовалюты, нужно быть в тренде и идти в ногу со временем. И Беларусь в этом плане буквально впереди планеты всей. Проект указа и правительство, и Нацбанк подготовят в течение месяца.

Александр Егоров, первый зампредседателя правления Нацбанка Беларуси:

"С точки зрения граждан Республики Беларусь - резидентов у нас действует четкий механизм. Если они вкладывают деньги в банк, то у нас есть специальный гарантийный фонд, из которого потом эти деньги можно возвратить. Понимая, что криптобанк - это все-таки несколько более рискованная вещь, чем в целом обычные банки, которые уже исторически существуют столетия, подвергать такому риску наших граждан и гарантийный фонд, который бы в рамках криптобанка полностью бы выплатил эти деньги, мы не можем. Поэтому существуют 3 варианта. Первый - это средства физических лиц - нерезидентов. Второй - средства физических лиц - резидентов, но исключительно в форме криптовалюты. Т.е. не в белорусском рубле, в долларе США или в евро. И третий вариант - средства физических лиц - резидентов, которые будут размещаться в криптобанке, 100 % будут размещаться в резервах в Национальном банке".

Президент на такой эксперимент по созданию в Беларуси криптобанка согласился, но с принципиальными условиями.

Главный приоритет - это защита интересов каждого гражданина. "Чтобы ни один мошенник, ни одна какая-то непонятная левая структура не могла залезть в карман белорусу, ограбить его, обворовать и обмануть", - отметил Всеволод Янчевский, директор Парка высоких технологий. Это важно и в разрезе отрасли в целом, формируя имидж ПВТ и страны в глазах зарубежных инвесторов.

Что касается правового регулирования в сфере цифровых денег, следом будут приняты дополнительные решения.

Кирилл Залесский, министр связи и информатизации Беларуси, констатировал, что регулирование в этой сфере не останавливается. Эти правила будут дописываться и дошлифовываться. "Безусловно, при любых попытках злоупотреблений государство будет ставить надежный барьер. Мы это видели в истории развития криптосферы, начиная с 2018 года. Сегодня мы уже, опираясь на свой опыт, поставили заслон ряду мошеннических схем и возможности использования токенов в различных противоправных действиях".