Президент Беларуси предупредил о недопустимости махинаций с "криптой"

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по вопросам развития сферы цифровых знаков заявил о недопустимости махинаций с криптовалютами, пишет БЕЛТА.

Одна из задач, которую глава государства поставил на совещании, была связана с необходимостью наметить ключевые, принципиальные моменты в новом правовом регулировании, которое позволит добросовестным субъектам хозяйствования из Беларуси и иностранным инвесторам и "дальше спокойно работать в нашей цифровой гавани".

"Как докладывает Комитет госконтроля, результаты внеплановой проверки операторов криптоплатформ свидетельствует о необходимости какой-то более тонкой настройки такой деятельности. В частности, установлены нарушения при регистрации финансовых операций. Почему нарушались все эти процессы? Зачем их было нарушать? В чем причина?" - задал закономерный вопрос Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что денежные средства белорусских инвесторов, выведенные за границу, в половине случаев не возвращаются, что недопустимо.

При этом, когда речь идет о правовом регулировании этой сферы, приоритетом является защита интересов не только государства, но и каждого гражданина. Президент заявил о необходимости контроля организаций, которые работают с криптовалютами в Беларуси. Это нужно в том числе для того, чтобы избежать ситуаций, когда белорусы оказываются обмануты. За эту сферу в Беларуси отвечает руководство криптобиржи, созданной в Парке высоких технологий.

"Не смотрят - в тюрьму. Не на совещание к Президенту, а в тюрьму. Тогда будет все хорошо. Потому что меня завалили документами на сегодняшний день. Одни против, другие - за, и так далее. Страшно читать эти документы: "Если сегодня не примем решение, завтра обвалимся. Ни картошки, ни зерна, ничего не будет". Мне так пишут", - заявил глава государства.

В качестве одного из примеров, когда пострадали граждане, вложившие свои средства в токены, председатель Комитета госконтроля Василий Герасимов привел уголовное дело, которое возбуждено Генеральной прокуратурой. По словам главы контрольного ведомства, фирма, организованная гражданами Казахстана, осуществила 16 выпусков токенов, но заплатили гражданам лишь за четыре. Все остальное было выведено за рубеж. От этих действий пострадали около 1,6 тыс. белорусов.

"И 1,6 тыс. человек пострадали, которые хотели заработать на этом, безусловно, рискованном рынке", - отметил глава Администрации Президента Дмитрий Крутой.

Василий Герасимов привел и другой пример, когда из шести организаций, которые выпускали токены, три просто "лопнули".

"Кто-то должен за это отвечать. Мы создали в Парке высоких технологий криптобиржу. Есть там ответственный руководитель этого? Есть. Где он? На свободе. Ну я грубо говорю. Может, не содержать в тюрьме, может "повесить" надо, может, "застрелить". Публично об этом говорю. Где вы были до сих пор, почему вы с них не спросили? Почему генеральный прокурор и спецслужбы наши или Министерство внутренних дел должны кого-то искать, тратить деньги?!" - спросил Александр Лукашенко.

"Вообще, невозвращенных долгов к настоящему времени - 14 млн долларов", - сообщил Василий Герасимов.