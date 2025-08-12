3.72 BYN
Глава Нацбанка вручил Лукашенко первую золотую монету из белорусского сырья
Первую золотую монету отчеканили в Беларуси. Об этом председатель правления Национального банка Роман Головченко заявил на докладе у главы государства о развитии банковской системы, пишет БЕЛТА.
"Всем известно, что национальный банк активно выпускает в обращение памятные и инвестиционные монеты, в том числе из драгоценных металлов. Для меня было сюрпризом узнать, что все они выпускались за рубежом. По заказу Национального банка, но за рубежом. Сначала в Евросоюзе, потом в дружественных странах: Китай, Россия, Казахстан", - сказал Роман Головченко.
По словам председателя правления Нацбанка, при выпуске в других странах монет из серебра или золота там же приходится покупать и металл: "При этом наше сырье - лом драгметаллов - остается невостребованным. Поэтому мы с министром финансов подумали: почему сами не можем сделать?"
Роман Головченко обратил внимание, что гомельское предприятие "Кристалл", работающее с драгоценными металлами, немного дооснастили и отчеканили первую золотую монету, которая называется "Славянка". Председатель правления Нацбанка передал ее Президенту Беларуси. "Полностью сделана в Беларуси из белорусского сырья, если можно так сказать", - добавил он.