Глава Нацбанка вручил Лукашенко первую золотую монету из белорусского сырья

Первую золотую монету отчеканили в Беларуси. Об этом председатель правления Национального банка Роман Головченко заявил на докладе у главы государства о развитии банковской системы, пишет БЕЛТА.

"Всем известно, что национальный банк активно выпускает в обращение памятные и инвестиционные монеты, в том числе из драгоценных металлов. Для меня было сюрпризом узнать, что все они выпускались за рубежом. По заказу Национального банка, но за рубежом. Сначала в Евросоюзе, потом в дружественных странах: Китай, Россия, Казахстан", - сказал Роман Головченко.

По словам председателя правления Нацбанка, при выпуске в других странах монет из серебра или золота там же приходится покупать и металл: "При этом наше сырье - лом драгметаллов - остается невостребованным. Поэтому мы с министром финансов подумали: почему сами не можем сделать?"