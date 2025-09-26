Главы Беларуси и России совместно заслушали доклад Генерального штаба Вооруженных Сил РФ news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8ac561a9-2646-469d-a008-bd6ea7594f9b/conversions/b0449fea-3bbd-4a3b-a8f5-eff617c3aaeb-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8ac561a9-2646-469d-a008-bd6ea7594f9b/conversions/b0449fea-3bbd-4a3b-a8f5-eff617c3aaeb-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8ac561a9-2646-469d-a008-bd6ea7594f9b/conversions/b0449fea-3bbd-4a3b-a8f5-eff617c3aaeb-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8ac561a9-2646-469d-a008-bd6ea7594f9b/conversions/b0449fea-3bbd-4a3b-a8f5-eff617c3aaeb-xl-___webp_1920.webp 1920w

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с Президентом России Владимиром Путиным вместе с ним заслушал доклад Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. Об этом глава белорусского государства рассказал журналистам в Кремле по завершении встречи, сообщает БЕЛТА.

"Первый рассказал журналистам, что только что вместе с Путиным заслушал доклад Генерального штаба. Из кабинета Путина - это был селектор", - информирует Telegram-канал "Пул Первого".