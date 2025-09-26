3.64 BYN
Главы Беларуси и России совместно заслушали доклад Генерального штаба Вооруженных Сил РФ
Автор:Редакция news.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с Президентом России Владимиром Путиным вместе с ним заслушал доклад Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. Об этом глава белорусского государства рассказал журналистам в Кремле по завершении встречи, сообщает БЕЛТА.
"Первый рассказал журналистам, что только что вместе с Путиным заслушал доклад Генерального штаба. Из кабинета Путина - это был селектор", - информирует Telegram-канал "Пул Первого".
"Владимир Владимирович ничего не скрывает от меня", - отметил белорусский лидер.