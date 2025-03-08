Громкий успех интервью Президента Беларуси для платформы Х прокомментировали эксперты

Проблемы в Украине и на Ближнем Востоке могут быть решены в этом году. Об этом в интервью блогеру Марио Науфалу рассказал Александр Лукашенко. Иностранный гость охарактеризовал беседу с нашим Президентом как шок-контент со знаком плюс, а аудитория и СМИ по традиции разобрали интервью на цитаты и громкие заголовки.

Лукашенко: Проблемы в Украине и на Ближнем Востоке могут быть решены уже в этом году

Помимо стандартных вопросов о большой политике, Александр Лукашенко рассказал эксклюзивные подробности переговоров с Евгением Пригожиным (в частности, его намерении получить доступ к ядерному оружию), а также поделился известными ему нюансами начала военного конфликта Украины и России. Разумеется, разговор касался и таких злободневных тем, как вопросы войны и мира.

Лукашенко: Думаю, в ЕС найдутся люди, которые наладят отношения с Россией и Беларусью

Публикация на платформах Х и YouTube продолжает набирать просмотры

Только за первые сутки и только в соцсети Х интервью набрало около 4 млн просмотров (сейчас цифра приближается уже к 6). С учетом публикаций материала на YouTube-каналах news.by, БЕЛТА, а также многочисленных репостах в TikTok и других соцсетях просмотры резонансного материала на порядок выше.

Западный зритель устал от сладкой лжи своих политиков и ищет правду

Разговор вызвал у пользователей не только самый живой интерес, но и желание высказаться. Многие благодарят Александра Лукашенко за принципиальную позицию и смелость говорить правду.

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Алина Жестовская, политтехнолог, член Российской ассоциации политических консультантов:

"Если Зеленский продемонстрировал нам, как нельзя вести международные переговоры, как нельзя себя позиционировать на международной арене, то Александр Лукашенко - это прямо эталон дипломата. И его позиция с медийной и с имиджевой точки зрения очень выигрышная. Последние годы весь мир, собственно, конфликтует, все друг с другом ссорятся. Лукашенко выступает таким медиатором. Он находит нужные слова для каждой из сторон и уже практически в каких-то ситуациях играет роль разводящего человека, который может найти общий язык со всеми. Поэтому ему, безусловно, совершенно не страшно встречаться что с журналистами, что с блогерами, что с русскими, что с белорусскими, что с американскими. Я думаю, что и с украинскими он бы без проблем поговорил".

Лукашенко развеял многие мифы о нашей стране

Александр Шпаковский, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Я бы обратил еще внимание на то, что очень креативно был выбран способ подачи информации. На моей памяти это первое интервью главы государства именно блогеру, предназначенное для аудитории социальных сетей. Мы понимаем, что роль и значение новых медиа в мире увеличивается в сравнении с традиционными СМИ. Социальная сеть X является весьма популярной, особенно в западном мире, в странах Европы, Соединенных Штатах Америки, во всем том пространстве, которое мы называем англоязычной, скажем так, западной цивилизацией. Вот до этой аудитории белорусский лидер пытался достучаться, донести правду и о нашей стране, и о наших подходах в сфере международных отношений, что мне представляется весьма важным".

Парламентарий считает, что эта попытка была успешной. "Весьма качественное, глубокое по смыслу, по содержанию получилось интервью и интересная беседа, позволившая раскрыть белорусский взгляд на многие вопросы и развеять многие мифы о нашей стране, лживые мифы, которые десятилетиями формировала пропаганда недоброжелателей Беларуси", - отметил Александр Шпаковский.

У Лукашенко уникальный политический опыт

Политолог, руководитель информагентства Baltnews Андрей Стариков отметил значимость политической фигуры Александр Лукашенко и его уникального политического опыта, а также его личные отношения с Зеленским и теплые отношения с президентом Путиным, с китайскими коллегами и готовность разговаривать с американцами, что никогда не отрицалось белорусской стороной.

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"Мы уже слышали о проработке вопроса выхода двусторонних отношений Беларусь - США на некий новый уровень по дипломатической части, как минимум вопросу возвращения в Минск американского посла, собственно, зеркально белорусского посла в Штаты и так далее. Поэтому ситуация интересная, ситуация уникальная. Это было нужное, важное интервью, потому что оно еще раз очертило наше желание идти на диалог и в диалоге дипломатическим путем решать какие-то проблемы. Но от американской администрации мы тоже вроде бы это желание слышали неоднократно", - подчеркнул Андрей Стариков.

Западный зритель устал от сладкой лжи своих политиков и ищет правду

Кроме того, многие западные пользователи (ранее уже знакомые с предыдущими интервью Александра Лукашенко) подметили, что прогнозы Президента насчет того или иного политического явления сбываются с невероятной точностью.