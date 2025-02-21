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Как Лукашенко прокомментировал российско-американские переговоры

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Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Минскую область прокомментировал российско-американские переговоры, сообщает БЕЛТА.

"Вы видите, как меняется обстановка политическая, которая довлела над экономикой в связи с политикой США и так далее. Но обольщаться не надо. Мы не знаем, чего хотят США. Говорю это потому, что я абсолютно погружен в эти вопросы. Мы не знаем, чего они потребуют от россиян за прекращение войны и так далее. Мне кажется, что они попробуют сейчас россиян столкнуть с китайцами. Вот этого россиянам допустить нельзя", - заявил Александр Лукашенко.

Президент вместе с тем констатировал, что ситуация меняется. "Где-то, наверное, нам на пользу, где-то вряд ли, если туда (договорятся Путин и Трамп) вернутся все эти иностранные компании - вначале американские, а потом другие - европейские. Будет непросто конкурировать на нашем рынке. Но продовольствие будет нужно всем. Поэтому страну встряхните как положено" - сказал Александр Лукашенко.

Как сообщалось БЕЛТА, поручение "встряхнуть страну" в первую очередь касалось АПК. Выездной семинар с участием главы государства был посвящен сельхозтематике. На него пригласили уполномоченных и помощников Президента в регионах. Александр Лукашенко ориентирует на строгое соблюдение технологических требований и повышение дисциплины, чтобы повысить отдачу от аграрного сектора и нарастить экспорт сельхозпродукции.

ПрезидентАлександр Лукашенко