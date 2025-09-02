"Как всегда, справедливость" - Лукашенко высказался об инициативе КНР по глобальному управлению

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи в Пекине с Президентом России Владимиром Путиным еще раз заявил о поддержке новой китайской инициативы по глобальному управлению, пишет БЕЛТА.

"Я знаю, что вы поддержали инициативу Китая по глобальному управлению", - сказал глава белорусского государства, обращаясь к Путину.

Российский лидер в ответ подтвердил, что это действительно так.

"Хорошая. Главное - равенство. Как всегда, справедливость", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент Беларуси рассказал, что об инициативе речь шла и на его встрече в Пекине с членом Постоянного комитета Политбюро ЦК Компартии Китая Цай Ци: "Я, единственное, в конце заметил: главное, чтобы Китай не соскочил с этой инициативы, чтобы оно так и было. А то, знаете, вырастут, большими станут, потом глобализмом страдают".

Александр Лукашенко поделился, что в ответ Цай Ци заявил: "Нет, это четвертая наша инициатива, мы свято будем ее соблюдать".