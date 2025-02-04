Ким Чен Ын поздравил Лукашенко с победой на выборах

В адрес Президента Беларуси Александра Лукашенко по случаю победы на выборах поступило поздравление от Председателя государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

"Поздравляю Вас с переизбранием на пост Президента Республики Беларусь. Пользуясь этим случаем, выражаю надежду на дальнейшее развитие отношений дружбы и сотрудничества между Корейской Народно-Демократической Республикой и Республикой Беларусь в интересах народов двух стран", - говорится в поздравлении.