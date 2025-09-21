3.64 BYN
III Игры стран СНГ. Беларусь отправит на форум одну из самых больших делегаций
Одна из самых больших делегаций и с конкретными высокими задачами попасть в топ-3. Уже со следующей недели мы станем пристально следить за успехами белорусских спортсменов, которые отправляются на III Игры стран СНГ.
Азербайджан принял у Беларуси эту эстафету в августе 2023 года и стал тщательно готовиться, чтобы удержать высокую организационную планку, установленную нашей страной. Виды спорта на любой вкус - от игровых до прикладных, от командных до индивидуальных.
Беларусь будет представлена где-то в 20-ти и в каждом будет стремиться к победе. Зрители в нашей стране не останутся в стороне от главного мультиспортивного форума, ведь ни одна из стран не будет ощущать на себе дискриминационные методы Международного олимпийского комитета.
Все участники Игр стран СНГ выступают под своей национальной символикой и в случае победы услышат гимн своей страны. Внимание к форуму высокое.
Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси: "Спортсмены себе всегда на значимые старты ставят максимальные цели. Но в общекомандном зачете выступить не хуже, чем мы выступили на предыдущих. Понятно, предыдущие вторые были в Республике Беларусь, было немножко проще, потому что дома и стены помогают. Сейчас показать результат, по крайней мере, войти в общекомандном зачете не ниже третьего места. Задача у нас такая перед нами стоит".
