Одна из самых больших делегаций и с конкретными высокими задачами попасть в топ-3. Уже со следующей недели мы станем пристально следить за успехами белорусских спортсменов, которые отправляются на III Игры стран СНГ.



Азербайджан принял у Беларуси эту эстафету в августе 2023 года и стал тщательно готовиться, чтобы удержать высокую организационную планку, установленную нашей страной. Виды спорта на любой вкус - от игровых до прикладных, от командных до индивидуальных.



Беларусь будет представлена где-то в 20-ти и в каждом будет стремиться к победе. Зрители в нашей стране не останутся в стороне от главного мультиспортивного форума, ведь ни одна из стран не будет ощущать на себе дискриминационные методы Международного олимпийского комитета.



