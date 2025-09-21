Поколение Z взбунтовалось против президента Перу

Масштабная акция протеста прошла и в столице Перу Лиме. Тысячи молодых активистов, экологов, защитников прав животных и профсоюзных деятелей требовали от властей большей прозрачности в принятии решений. Протестующие начали штурмовать полицейские кордоны, используя стеклянные бутылки, петарды и поджигая пластиковые ограждения и дорожные конусы. В ответ силовики применили слезоточивый газ. Кроме того, правоохранители стреляли по протестующим резиновыми пулями и били их дубинками.

Акция проходила под лозунгом "Поколение Z против президента Дины Болуарте", за что в местных СМИ ее назвали "бунтом зумеров". В результате столкновений есть задержанные и раненые, их количество уточняется. При этом от действий правоохранителей пострадали также и некоторые журналисты, освещающие события