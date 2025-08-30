Китай в ожидании крупнейшего саммита в истории ШОС

Внимание мировых СМИ в ближайшие дни приковано к Китаю. Там встречают глав государств со всего мира. На повестке саммит Шанхайской организации сотрудничества и парад Победы над японским милитаризмом.

С рабочим визитом в КНР прибыл и наш Президент. Александр Лукашенко представит позицию Минска, как должна развиваться ШОС и каким должно быть сотрудничество в момент мировой нестабильности. Ожидается ряд двусторонних переговоров нашего лидера на высшем уровне.

Для понимания масштабов происходящего. В "шанхайской семье" сегодня 10 государств: Китай, Индия, Россия, Иран, Пакистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Беларусь (флаг нашей страны был поднят в организации в июле прошлого года на саммите в Астане). А если добавить наблюдателей, партнеров по диалогу, то большая "шанхайская семья" насчитывает два десятка государств и охватывает 3 континента: Азию, Европу, Африку.

Страны ШОС, графика news.by

Для Беларуси это огромная перспектива. 70 % нашего товарооборота приходится именно на страны Шанхайской организации. А вообще ШОС - это более 20 % территории планеты, почти половина населения Земли, четверть мирового ВВП и 15 % мировой торговли. Согласитесь, важный игрок на мировой карте.

Президент Беларуси в Китае с рабочим визитом

В Китае, куда с самого утра направился белорусский Президент, ждут первых лиц из Азии, Европы, Африки и Ближнего Востока. Более двух десятков лидеров и с десяток руководителей международных структур соберутся в портовом городе Тяньцзинь на севере Китая.

Это будет крупнейший саммит в истории организации, в которой Беларусь в прошлом году стала полноправным участником. Минском всегда двигал максимальный прагматизм.

Александр Лукашенко, интервью Медиакорпорации Китая (China Media Group) news.by

"Для нас вступление в большую семью ШОС - это очень важно для нас, как вы сказали, быть в этой семье, - заявил глава государства в интервью Медиакорпорации Китая (China Media Group). - Это вдохновляет любой народ, в том числе и белорусский, что их Президент находится в этой солидной семье".

По словам Александра Лукашенко, членами ШОС являются государства, которые сегодня во многом определяют развитие планеты. Своего рода ядром являются такие мощные страны, как Россия, Китай и Индия, вокруг которых собрались другие развитые и продвинутые страны. У государств - членов ШОС достаточно технологий и рабочей силы, добавил Президент.

Журналист также спросила у Президента, как он оценивает членство Беларуси в Шанхайской организации сотрудничества. Глава государства ответил, что оценивает это "очень хорошо".

Что Беларусь может предложить ШОС

На масштабной встрече белорусский Президент представит видение Минска как развивать сотрудничество. Лукашенко уже призывал коллег в ШОС "бежать быстрее", имея в виду более тесное и интенсивное взаимодействие стран.

За почти полвека существования ШОС превратилась из регионального объединения 6 стран в структуру с 10 постоянными членами и 16 странами-наблюдателями и партнерами по диалогу. Организация глобализируется. Сегодня это почтит половина мирового населения, четверть суши земного шара и четверть мирового ВВП.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси news.by

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

"В условиях эрозии принципов и деятельности многих универсальных международных и субрегиональных организаций, что мы наблюдаем сегодня, мы вместе с нашими партнерами и друзьями вынуждены развивать собственные региональные структуры, пытаясь решить проблемы глобальные, региональные, проблемы современности там, где мы не можем найти консенсуса на каких-то глобальных международных площадках".

По словам министра, ШОС - одна из таких организаций, занимается развитием сразу нескольких направлений сотрудничества. Это вопросы безопасности, которые особенно актуальны для нас на евразийском континенте, а также вопросы экономического и энергетического развития, культурного и гуманитарного взаимодействия.

"Вот на всех этих треках мы сегодня имеем возможность не только нарабатывать какие-то совместные решения, важные для всех стран, входящих в Шанхайскую организацию (это 10 членов и порядка 20 наблюдателей и партнеров), но также на этой площадке решать свои двусторонние вопросы с каждым из этих государств, понимая, что в эту организацию входят фактически единомышленники, которые смотрят на процессы мирового развития одним взглядом и готовы вместе консолидировать свои усилия для того, чтобы наша планета, наш регион был более безопасным, более стабильным и развивался, повышая благосостояние наших граждан", - подчеркнул глава белорусского внешнеполитического ведомства.

Солидарность Глобального Юга

Говорят, тяньцзиньский саммит покажет планете солидарность Глобального Юга. Или так - солидарность незападного мира. Так оценивают эксперты эту встречу на фоне нынешних пертурбаций, в частности, торговой войны Трампа, хотя, честно говоря, трений хватает и между самими участниками "шанхайской семьи". Например, первый за последние 7 лет визит индийского премьера Моди в Китай. Оказалось, 50-процентные американские пошлины растопят и не тот лед.

Андрей Стариков, главный редактор информационного агентства Baltnews:

"ШОС на предстоящем саммите примет декларацию, по сути, дорожную карту, программу на следующее десятилетие, как организация будет развиваться. Я полагаю, будут грамотно расставлены и внешнеполитические акценты, потому что это альтернативная ось: Москва, Дели, Пекин. Треугольник: Индия, Россия, Китай. И если этот треугольник будет наполнен реальным взаимодействием и интенсификацией контактов, то, в общем-то, здесь нам никто уже не страшен. На все вызовы мы вместе с такими союзниками ответим, потому что за нами и демографический потенциал, по сути, большая часть населения планеты соберется в формате ШОС".

Олег Дьяченко, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Я думаю, что этот саммит в Тяньцзине внесет свой весомый вклад в развитие нашего международного сотрудничества с другими странами мира. И участие главы государства в военном параде, который состоится в Пекине, это тоже важная веха, важный момент в строительстве и в развитии наших долговременных всепогодных отношений с Китайской Народной Республикой и другими странами Тихоокеанского региона. Будем работать вместе для того, чтобы улучшить жизнь и ее качество для каждого белоруса".

Минск - Пекин: сотрудничество набирает обороты

Что касается Минска и Пекина, то двустороннее сотрудничество в формате всепогодного всестороннего стратегического партнерства не сбавляет оборотов.

Александр Червяков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае news.by

Александр Червяков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае:

"В прошлом году был визит премьера Госсовета КНР товарища Ли Цяна в Республику Беларусь, где подписано коммюнике о сотрудничестве между правительством Республики Беларусь и правительством Китайской Народной Республики. И красной нитью, ключевым элементом обозначен приход китайских технологий, модернизация промышленности Республики Беларусь на основе китайских технологий. И именно он стал таким дополнительным импульсом. Поэтому сегодня мы очень плотно работаем практически по всем направлениям и отраслям промышленности".

Прийти в Беларусь со своими технологиями и инвестициями намерен один из крупнейших в Китае производителей оборудования для энергетического комплекса. Сегодня глава белорусского МИДа посетил производственную площадку компании ТВЕА. Они предлагают современные решения для энергетики десятков стран, которые позволяют снизить потери при транспортировке электроэнергии, оптимизировать расходы электричества. Будут прорабатывать возможность открытия производства по выпуску самого современного оборудования. А пока подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве между Белэнерго и этим китайским энергетическим гигантом.

Александр Панченко, гендиректор ГПО "Белэнерго":

"Белорусская энергосистема - это высокоавтоматизированный комплекс, который надежно и стабильно обеспечивает нашу страну электрической и тепловой энергией. В ближайшее десятилетие перед нами стоит достаточно сложная задача - развитие и модернизация энергетического комплекса. Взаимодействие с китайскими партнерами базируется на прочном фундаменте многолетнего сотрудничества".

Самолет Президента Беларуси news.by

Белорусский борт номер один (редкий случай) уже затемно приземляется не в Пекине, а в Тяньцзине. В эти дни там настоящий ажиотаж - собираются высокие гости.