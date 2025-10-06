Трамп позитивно оценил ход переговоров по сектору Газа

Президент США позитивно оценил динамику в переговорах по ситуации в секторе Газа. Дональд Трамп указал на "очень хорошие" результаты, отметив готовность движения ХАМАС к соглашениям по ключевым аспектам.

Непрямые переговоры между делегациями Израиля и ХАМАС начались 6 октября в Египте. Обсуждалась организация полевых условий для освобождения заложников и заключенных. Переговоры продолжатся 7 октября, официальные итоги первого дня пока не сообщаются.