Трамп позитивно оценил ход переговоров по сектору Газа
Автор:Редакция news.by
Президент США позитивно оценил динамику в переговорах по ситуации в секторе Газа. Дональд Трамп указал на "очень хорошие" результаты, отметив готовность движения ХАМАС к соглашениям по ключевым аспектам.
Непрямые переговоры между делегациями Израиля и ХАМАС начались 6 октября в Египте. Обсуждалась организация полевых условий для освобождения заложников и заключенных. Переговоры продолжатся 7 октября, официальные итоги первого дня пока не сообщаются.
Ранее руководство ХАМАС объявило о готовности выполнить условия плана, предложенного Трампом. В ответ на это заявление американский президент призвал Израиль незамедлительно прекратить удары по сектору Газа.