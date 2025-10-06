3.68 BYN
3.01 BYN
3.53 BYN
Дачник погиб во время строительных работ у себя на участке, работая на мини-экскаваторе
Автор:Редакция news.by
В Витебском районе дачник погиб во время строительных работ у себя на участке. Работая на мини-экскаваторе, мужчина одной гусеницей заехал на склон насыпи строительного гравия. В итоге неустойчивый аппарат упал на человека и придавил его ковшом.
В ходе судебно-медицинской экспертизы, установлено, что смерть наступила в результате механической асфиксии от сдавления в грудной клетке.