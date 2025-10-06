В Польше ужесточили положение о мобилизации

Польша полным ходом идет к всеобщей милитаризации - в стране ужесточают закон об обороне. Теперь в случае вооруженного конфликта польская армия сможет призвать любого гражданина в возрасте от 18 до 60 лет, даже если он живет за границей. О поправках сообщила "Газета Выборча". Исключения касаются только конкретных категорий лиц, включая обладателей второго гражданства.

Согласно поправкам, в случае начала войны польские граждане, которые решат покинуть страну и не сообщить об этом в военный центр рекрутинга, будут привлечены к уголовной ответственности.

Кроме того, за неявку по мобилизации в установленный срок грозит не менее трех лет лишения свободы, а за уклонение от службы - не менее пяти лет.