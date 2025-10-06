3.68 BYN
The Telegraph: заявление Меркель ухудшило отношения Берлина с Варшавой
Недавнее заявление экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о причинах СВО привело к ухудшению отношений между Варшавой и Берлином. Об этом пишет британская газета The Telegraph.
Имеется в виду интервью Меркель венгерскому изданию Partizan, где та заявила, что пыталась создать новый формат прямого общения ЕС с Москвой вместо Минских соглашений. Однако ничего не получилось из-за сопротивления Польши и стран Балтии.
Британское издание подчеркивает, что "вмешательство Меркель вызвало гнев в Польше". "Ангела Меркель своим бездумным интервью доказала, что она находится в авангарде самых вредных немецких политиков для Европы за последнее столетие", - цитирует газета польского экс-премьера Моравецкого.
Высказались и представители стран Балтии - глава МИД Эстонии назвал заявления Меркель "бессовестными и лживыми", а экс-премьер Латвии упрекнул в том, что та "хотела выстраивать отношения с Россией по-хорошему".