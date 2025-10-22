Крутой отметил три важные темы предстоящего комплексного совещания у Лукашенко в Витебске

Подготовка большого совещания по обеспечению устойчивого развития Витебской области и мониторинг сферы торговли на местах - Александр Лукашенко заслушал доклады главы Администрации Президента и председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси.

Дмитрий Крутой доложил план предстоящей работы, главные пункты которого - предметные отчеты областного руководства Витебщины по основным направлениям. Обсуждены также вопросы, которые требуют постоянного внимания и контроля. Речь о серьезных решениях, которые принимались по Витебской области ранее: работа интеграционных структур и агропромышленного комплекса региона в целом, работа промышленного сектора и ситуация на проблемных предприятиях и, главное, программа развития области.



Все эти направления на особом контроле, и в пятницу, 24 октября, на совещании по каждому из них предстоит отдельный разговор. Это подчеркнул глава государства, заслушивая доклад главы Администрации Президента.

Программа развития Витебской области до 2030 года, развитие АПК в регионе и падеж скота в республике в целом - темы предстоящего большого совещания, которое Президент Беларуси Александр Лукашенко проведет в Витебске. Об этом глава Администрации Президента Беларуси Дмитрий Крутой заявил журналистам, комментируя подробности доклада главе государства.

Дмитрий Крутой напомнил, что в ноябре 2024 года в ходе посещения Полоцка, где проходил областной фестиваль "Дажынкі-2024", Президент потребовал от руководства области детально разобраться с ситуацией в каждом районе Витебщины и выработать понятную и доступную людям программу развития всех районов, а не только региона в целом. Весной этого года губернатор представил данную программу (которую Александр Лукашенко условно называет программой возрождения Витебской области) главе государства. Однако выяснилось, что большинство мероприятий абсолютно не проработаны.



Глава Администрации конкретизировал: "Как Президент емко отметил, это было фактически прожектерство. И он отправил эти документы на доработку. Фактически полгода велась эта доработка".

По словам главы Администрации Президента, мероприятие, которое пройдет в пятницу, будет комплексным: "Первый крупный вопрос - это программа развития Витебщины до 2030 года. Ее будет докладывать губернатор. Второй важный блок предстоящего совещания - это агропромышленный комплекс. И третья большая тема - это падеж скота. Мы пригласили более 300 должностных лиц (это фактически весь актив Витебской области): руководителей ключевых предприятий, все руководство районных исполнительных комитетов, ключевых подразделений Витебского областного исполкома. Учитывая, что эти вопросы имеют значение в масштабах всей республики, будут представлены и делегации других областей нашей страны".

Как рассказал глава Администрации Президента, важным моментом предстоящего совещания станет и обсуждение вопросов агропромышленного комплекса.

Дмитрий Крутой напомнил, что еще с 2016 года прошло много совещаний и обсуждений на уровне Президента, который "высказывал очень серьезные опасения и сомнения" по поводу предлагаемых руководством региона путей развития АПК области. Тем не менее был подписан указ по созданию агропромышленных интеграционных структур.

"Вначале их было 4, в 2020 году в рамках большой корректировки этого указа их стало 7, сегодня функционирует 6. Есть полная раскладка экономических результатов, которых они достигли: что-то получилось, но в целом у нашего руководителя страны есть большая неудовлетворенность от итогов текущей работы", - рассказал Дмитрий Крутой.

Глава Администрации Президента справедливо констатировал, что организациям была оказана серьезная господдержка, причем оказана в не самые простые для страны периоды. Невзирая на сложности, государство находило деньги на поддержку Витебщины.

"Под это как встречное обязательство была разработана программа развития сельского хозяйства Витебской области до 2035 года, где по годам были расписаны объемы производства и переработки продукции, выручка от которой должна была стать основой для погашения всех этих отсроченных долговых обязательств. На сегодняшний день примерно 30 % сельскохозяйственных организаций, которые входят в 6 интеграционных структур (а в целом сельхозорганизаций более 100), работают с убытками", - рассказал Дмитрий Крутой.

Сложности испытывают и переработчики, которые, по сути, вынуждены "авансировать проведение сельскохозяйственных работ". Этот клубок проблем и долгов очень беспокоит Александра Лукашенко, отметил глава Администрации Президента.



На предстоящем совещании будет рассмотрен проект документа, который предполагает принятие определенных решений: "Это уже третий этап реорганизации, когда мы вместо агропромышленных объединений создадим два холдинга по мясному и молочному направлению. И снова запрашивается дополнительный пакет государственной поддержки, связанный с очередными рассрочками либо со списанием штрафов, пени за энергетику, за исполненные гарантии правительства. Президента, конечно, волнует вопрос, насколько это обоснованно и кто не выполнил предыдущие свои обязательства. Вот в этом предстоит разобраться на совещании".

Второй темой доклада Дмитрия Крутого стала информационная работа. Ее регулирование входит в сферу ответственности Администрации Президента. Речь в докладе шла о работе членов правительства и высших должностных лиц в СМИ. Это включает информирование и разъяснительную работу по ключевым аспектам, входящим в компетенцию министерств и ведомств, а также реагирование на волнующие население вопросы. Ключевое поручение главы государства - выстраивание информационного баланса.