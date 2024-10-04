3.70 BYN
Лукашенко: Беларусь готова помочь Украине в восстановлении страны
Беларусь готова помочь Украине в восстановлении страны. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 4 октября во время общения с жителями агрогородка Парохонск, сообщает БЕЛТА.
Александр Лукашенко заметил, что пока верхушкой Украины, как говорят, управляют американцы. И если что-то надо решить, Владимир Зеленский сразу летит в Вашингтон.
"Он не едет в Минск и Москву, чтобы договориться и в конце концов закончить эту войну. Он думает, что американцы восстановят Украину после войны и они будут "заможнымi", крепкими, мудрыми. Никто их восстанавливать не будет. Власть поменяется - скажут: "Володя, ты кто такой?" - считает глава государства.
Президент убежден, что новые американские власти будут озабочены проблемами внутри своей страны и им будет не до Украины.
"Поэтому руководству Украины надо взять голову в руки и понять, что им прежде всего надо будет восстанавливать страну. С помощью близких им людей, прежде всего белорусов", - подчеркнул Александр Лукашенко.