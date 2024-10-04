Лукашенко: Беларусь готова помочь Украине в восстановлении страны

Фото БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ed466cae-a894-4584-b6ae-19936366fd25/conversions/02e55f13-ad1a-4ced-9eba-78966484f78e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ed466cae-a894-4584-b6ae-19936366fd25/conversions/02e55f13-ad1a-4ced-9eba-78966484f78e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ed466cae-a894-4584-b6ae-19936366fd25/conversions/02e55f13-ad1a-4ced-9eba-78966484f78e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ed466cae-a894-4584-b6ae-19936366fd25/conversions/02e55f13-ad1a-4ced-9eba-78966484f78e-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото БЕЛТА

Беларусь готова помочь Украине в восстановлении страны. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 4 октября во время общения с жителями агрогородка Парохонск, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко заметил, что пока верхушкой Украины, как говорят, управляют американцы. И если что-то надо решить, Владимир Зеленский сразу летит в Вашингтон.

"Он не едет в Минск и Москву, чтобы договориться и в конце концов закончить эту войну. Он думает, что американцы восстановят Украину после войны и они будут "заможнымi", крепкими, мудрыми. Никто их восстанавливать не будет. Власть поменяется - скажут: "Володя, ты кто такой?" - считает глава государства.

Президент убежден, что новые американские власти будут озабочены проблемами внутри своей страны и им будет не до Украины.