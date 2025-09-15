Лукашенко: Беларусь готова всячески способствовать развитию Херсонской области

15 сентября Александр Лукашенко провел встречу с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо.

В Беларуси делегация планирует посетить ряд предприятий. Это возможность определиться, что будет полезно для региона. Большой интерес к совместной работе в промышленности и сельском хозяйстве. Готовность развивать контакты подтвердили и в Минске.

"Я очень внимательно наблюдаю за тем, как развиваются события на новых территориях России. Вы это хорошо знаете. Особенно Херсонская область. Смотрю за вашими поездками. Меня несколько удивляет то, что в этой ситуации, когда не просто постреливают, а идет война совсем на вашей земле, вы и хлеб убираете, и занимаетесь другими вопросами, - сказал Президент. - Мы всячески готовы содействовать вам в строительстве, развитии сельского хозяйства, поставке необходимой техники. Я очень хорошо знаю, какое внимание уделяет Владимир Владимирович Путин развитию этих регионов. Идет приличное финансирование".

Глава государства уверен, что по соотношению цены и качества лучше белорусской продукции для Херсонской области не будет. "Тем более мы готовы создавать сервисные центры для того, чтобы обслуживать продукцию машиностроительного направления", - отметил Александр Лукашенко.

Он также заявил о готовности сотрудничать в области сельского хозяйства. Беларусь в том числе готова покупать в Херсонской области плодоовощную продукцию. "Если такая возможность есть, я готов направить в Херсонскую область специалистов для того, чтобы посмотрели и пообсуждали с вами, что мы можем приобрести", - сказал Президент.