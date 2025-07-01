Лукашенко: Беларусь не может себе позволить игнорировать новый виток эскалации планетарного масштаба

"Как страна - учредитель ООН, наиболее пострадавшая в той далекой войне и оказавшая героическое сопротивление агрессору, мы не можем себе позволить игнорировать новый виток эскалации планетарного масштаба. При всех рисках, угрозах, при всех нападках на Беларусь мы последовательно придерживаемся принципов миролюбивой внешней политики. Наши инициативы по запуску глобального диалога по безопасности - шаги, которых очень ждут люди. На всех континентах. Ждут и от своих политиков", - сказал глава государства.