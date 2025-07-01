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Лукашенко: Беларусь не может себе позволить игнорировать новый виток эскалации планетарного масштаба
Автор:Редакция news.by
Лукашенко: Беларусь не может себе позволить игнорировать новый виток эскалации планетарного масштабаnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/65ab588d-9f22-4344-9c76-0b31d9bf3e47/conversions/fdeba874-bcb2-4e85-8e56-fea4e6926298-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/65ab588d-9f22-4344-9c76-0b31d9bf3e47/conversions/fdeba874-bcb2-4e85-8e56-fea4e6926298-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/65ab588d-9f22-4344-9c76-0b31d9bf3e47/conversions/fdeba874-bcb2-4e85-8e56-fea4e6926298-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/65ab588d-9f22-4344-9c76-0b31d9bf3e47/conversions/fdeba874-bcb2-4e85-8e56-fea4e6926298-xl-___webp_1920.webp 1920w
При всех нападках Беларусь последовательно придерживается принципов миролюбивой внешней политики. Это подчеркнул Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе торжественного собрания по случаю Дня Независимости, пишет БЕЛТА.
"Как страна - учредитель ООН, наиболее пострадавшая в той далекой войне и оказавшая героическое сопротивление агрессору, мы не можем себе позволить игнорировать новый виток эскалации планетарного масштаба. При всех рисках, угрозах, при всех нападках на Беларусь мы последовательно придерживаемся принципов миролюбивой внешней политики. Наши инициативы по запуску глобального диалога по безопасности - шаги, которых очень ждут люди. На всех континентах. Ждут и от своих политиков", - сказал глава государства.