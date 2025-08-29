Лукашенко: Беларусь вместе с Китаем свято хранит память о Великой Победе

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью Медиакорпорации Китая (China Media Group) ответил, какое значение для современного мира имеет сохранение исторической памяти, особенно правильного понимания истории Второй мировой войны.

Президент буквально сразу подчеркнул, что Беларусь и Китай потеряли большое количество людей. "На алтарь победы мы положили 30 млн человек, столько же погибло и китайских людей в это страшное время. Время было не менее страшное, чем для нас. Японские милитаристы убивали всех, кого могли, просто истребляли народ, поэтому 30 млн человек Китай и Советский Союз (а это всего 60 млн) во имя победы отдали. Этого повториться не должно. Я знаю: несмотря на большое население в Китае, как там ценят жизнь человека. Это мы не можем забыть, а Китай тем более. Китай такая страна и с таким народом, который не забывает свое прошлое", - пояснил белорусский лидер.

Александр Лукашенко добавил, что то, что было в истории, китайцы никогда не перечеркивают и не пытаются растоптать или удалить из истории. "Наверное, не так важно для Китая, как для Беларуси, сохранение исторической памяти, потому что нет такой проблемы в Китае. А у нас тут идет воздействия разных сил, возрождающие милитаризм, европейский реваншизм. Взять реванш за поражение в той войне влияет не только на культуру, но и на сознание белорусов. И тут надо белорусам у китайцев учиться, как сохранить эту память и как беречь ее, как это делают китайцы", - сказал Президент.

Лидер Беларуси также обратил внимание и на то, что в Беларуси это научились делать, ведь в стране ни один памятник не находится в запустении, хоть их тысячи.