Лукашенко: Беларуси есть чем ответить на угрозы в условиях гибридной войны

Беларуси есть чем ответить на угрозы в условиях гибридной войны, которая ведется против страны уже на протяжении нескольких десятилетий. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава, пишет БЕЛТА.

"Против нас уже несколько десятилетий ведется перманентная гибридная война, которая в дальнейшем будет только набирать обороты. Чем ответить - у нас есть", - сказал Президент.

Он отметил, что за три десятилетия в Беларуси создана современная, боеспособная, хорошо вооруженная армия. "На любые агрессивные выпады готовы дать самый жесткий ответ", - заверил белорусский лидер.

Александр Лукашенко убежден, что ракеты, самолеты и беспилотники - это хорошо, но судьбу любого боя или войны будет решать командир и его подчиненные - солдаты. "Мы постоянно изучаем опыт современных войн, анализируем и используем все, что может усилить нашу и российскую оборону. Речь идет о технике и вооружениях и, что не менее важно, о профессионализме, сплоченности, морально-волевых качествах солдат и офицеров", - отметил Президент.

"Кто бы еще недавно мог сказать, что в год празднования 80-летия Великой Победы вдруг четко проявятся явные исторические параллели с теми далекими пропахшими порохом сороковыми годами?" - заметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко заявил, что в западных СМИ усиливается истерия по поводу "угрозы с востока", а некоторые европейские политики даже высказываются о возможности применения на континенте ядерного оружия. "Не мы, не россияне, как они (на Западе. - Прим. БЕЛТА) нас упрекают. Они об этом заговорили, - отметил глава государства. - Руководством Евросоюза также официально заявлено, что в течение ближайших четырех лет они намерены реализовать программу перевооружения Европы с бюджетом в 800 млрд евро. То ли еще будет".

Президент также обратил внимание на рост напряженности и разрастание конфликтов в различных регионах мира: "Одновременно подожгли Ближний Восток. Израиль атаковал Иран. Снова начинает искрить между Индией и Пакистаном. Продолжается напряженность вокруг Тайваня. А в ряде стран Африки так называемые горячие точки воспринимаются уже почти как естественные природные явления. Самое печальное, что ежедневно гибнут тысячи людей. И военных, и мирных. Я уже не говорю об убитых детях".

"Мы также видим, что "просвещенные" европейцы намерены и дальше продолжать бессмысленную бойню в Украине. Как они, уже не маскируясь и не стесняясь, заявляют - до последнего украинца", - сказал Президент.

Церемония чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава по традиции, как знак особого уважения к армии, состоялась накануне главного государственного праздника - Дня Независимости.

"С получением диплома Военной академии учеба у вас не заканчивается. Уже в сентябре многие из вас примут участие в значимом мероприятии оперативной подготовки - совместном стратегическом учении вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2025". Для всех присутствующих это будет новая ступенька в повышении профессионального мастерства и тест на соответствие требованиям современной войны. Убежден, и этот экзамен вы выдержите с честью", - заявил Александр Лукашенко.

Он поздравил участников церемонии с успешным окончанием учебы и присвоением генеральских званий. "Защита Родины - труд нелегкий, но очень благородный, а люди в погонах в нашей стране всегда пользовались авторитетом и уважением у народа. Я верю в каждого из вас. Желаю всем крепкого здоровья, мира, семейного благополучия, больших успехов на новых должностях. В добрый путь, уважаемые офицеры", - сказал Александр Лукашенко.

За отличные успехи в учебе и образцовое исполнение воинского долга Александр Лукашенко вручил выпускникам высших военных учебных заведений благодарности Президента.

Погоны генерал-майора вручены Дмитрию Кучуку, Дмитрию Стрешинскому, Андрею Расюку и Александру Лавренову.