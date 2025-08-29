Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Лукашенко: Без стран ШОС ни один из экономических и политических вопросов не может быть решен

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал в интервью Медиакорпорации Китая (China Media Group), почему вступление в ШОС - прекрасный подарок для белорусского народа.

Глава государства отметил, что членство в ШОС очень почетно для Беларуси, ведь там состоят более 20 ведущих государств, которые во многом определяют развитие планеты: "С одной стороны находятся Европейский Союз и их лидер - Соединенные Штаты Америки. В Шанхайской организации сотрудничества состоят Китай, Индия, Россия - три мощнейших государств. В странах ШОС достаточно технологий, предостаточно рабочей силы, чтобы обеспечивать развитие. У нас есть сильные валюты - юань, на которую сегодня ориентируются многие страны, и мы в том числе".

На сегодняшний день без стран ШОС не может быть решен ни один из экономических и политических мировых вопросов. Сильные мира сего вынуждены считаться с Шанхайской организации сотрудничества.
По словам Президента, "центр тяжести" тихо и спокойно смещается в сторону ШОС.

"75 % белорусского товарооборота приходится на страны из Шанхайской организации сотрудничества. 85 % продукции Беларусь экспортирует в эти государства", - поделился подсчетами глава Республики Беларусь.

Беларусь рассматривает ШОС как платформу для решения глобальных вопросов и укрепления взаимовыгодного партнерства. Лукашенко подчеркнул: "Мы одна семья, мы обсуждаем проблемы и вырабатываем перспективы".

Несмотря на различия в масштабах экономик, Беларусь готова активно участвовать в работе организации и вносить свой вклад в ее развитие.

При этом Александр Лукашенко высказал мнение о необходимости ускорения финансовой интеграции внутри организации: "Китайцы были инициаторами создания Шанхайской организации, молодцы, но нам, как европейцам, всегда кажется, что все проходит медленно. Может быть, уже давно надо было создать свою валюту для международных расчетов".

