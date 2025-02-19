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Лукашенко: для отдельных представителей сильных мира сего война - более выгодный бизнес, чем мир

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Для отдельных представителей сильных мира сего война - более выгодный бизнес, чем мир. Ситуация в мире не просто напряженная, а накалена до предела. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на церемонии вручения государственных наград и погон высшему офицерскому составу, сообщает БЕЛТА.

"Было время, когда многие думали - войны навсегда уйдут в прошлое. Человечество мечтало, что XXI век станет веком созидания, сотрудничества и мира. Столетием, в котором военные смогут противостоять друг другу разве что на спартакиадах дружественных армий. К сожалению, действительность оказалась более суровой. Для отдельных представителей сильных мира сего война - более выгодный бизнес, чем мир. А жизни простых людей для них вообще ничего не стоят", - заявил Президент.

"Мы видим, как вместо пояса добрососедства на западных рубежах Беларуси наши бывшие союзники по антигитлеровской коалиции упорно рисуют дугу нестабильности. Вывод один. Нам нужно быть сильными, проявлять бдительность и укреплять обороноспособность государства настолько, насколько это возможно. Что мы постоянно и делаем", - сказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко