Лукашенко: Экономика и банковский сектор Беларуси пережили беспрецедентные вызовы

Национальная экономика, а с ней и белорусский банковский сектор пережили беспрецедентные вызовы. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 9 сентября на совещании с аппаратом Национального банка и руководством банков, сообщает БЕЛТА.

Глава государства отметил, что при назначении Романа Головченко председателем правления Национального банка говорил о своем намерении обязательно в этом году познакомиться с коллективом. И сейчас Александр Лукашенко выполняет свое обещание. Тем более что и состав правления изрядно обновился, а встречи с коллективами крупнейших органов государственной вертикали, где можно сверить часы и определить задачи, стали регулярными.

"Мы недавно провели совещание с Администрацией Президента, нашим дипломатическим корпусом. Впереди совещание с правительством. Сегодня будем говорить не только о Национальном банке, но и о развитии банковско-финансовой системы в целом, которая, как и вся наша страна, проходит непростой, сложный период", - сказал Президент.

"За последнюю пятилетку национальная экономика, а с ней и белорусский банковский сектор пережили беспрецедентные вызовы", - обратил внимание глава государства. Он напомнил, что против Беларуси были введены просто невиданные, драконовские санкции.

"Ждали, что мы упадем на колени. Но сегодня мы можем сказать (может быть, даже с уверенностью): мы не банкроты, мы справились. Да, это было трудно. Трудно до сих пор. Вряд ли будет легче и дальше", - сказал Александр Лукашенко.

Но именно так, по мнению Президента, в современном мире государства, ведущие независимую политику, расплачиваются за свой суверенитет. Беларусь в этом смысле многому научилась и продолжает учиться.