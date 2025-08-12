3.72 BYN
Лукашенко - Головченко: В банках "лишних" денег быть не должно
Президент Беларуси Александр Лукашенко 12 августа заслушал доклад о работе банковской системы, информирует БЕЛТА.
Глава государства, обращаясь к председателю правления Национального банка Роману Головченко, не так давно назначенному на эту должность с поста премьер-министра страны, обратил внимание, что ждет от него взвешенного, объективного взгляда на состояние дел в экономике в целом. "Не сказать, что ты сейчас в стороне, но все-таки в какой-то степени сбоку. И очень важно, как опытного человека, твое мнение по состоянию экономики Беларуси на сегодняшний день. На что надо обратить внимание прежде всего - это главное, что ты мне должен рассказать", - заметил Президент.
Отдельно затрагивалась тема увеличения совокупной прибыли банков в стране, что может рассматриваться, с одной стороны, как позитивный показатель, но с другой - есть опасения, чтобы не возникло дисбаланса и банки не оттягивали деньги из экономики.
Поэтому в качестве одной из мер на уровне государства принято решение изымать часть прибыли у банков и направлять их на финансирование экономики.
"Это очень важно, - подчеркнул Александр Лукашенко. - В банках "лишних" денег быть не должно. И прибыль - все равно это от тех, кто эти деньги там хранит. В основном это так. Поэтому я в этом плане очень надеюсь, что так и будет. Экономика должна развиваться, и надо, чтобы банковская система способствовала росту экономики".