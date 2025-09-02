3.69 BYN
Лукашенко и Путин подчеркнули, что Беларусь и Россию никто не заменит друг для друга
Автор:Редакция news.by
Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в ходе встречи в Пекине заявили, что Беларусь и Россию друг для друга никто не заменит, сообщила БЕЛТА.
"Вы же понимаете, что Россию нам никто не заменит. Поэтому очень важно, что мы сегодня встречаемся", - сказал глава белорусского государства.
В свою очередь Владимир Путин заявил: "И Беларусь никто не сможет заменить для России. У нас очень близкие отношения".
Он также отметил, что и в личном плане отношения между лидерами стран хорошие, но важно то, что результат совместной работы налицо с точки зрения экономического роста и развития сотрудничества. Есть много направлений в сфере кооперации, прежде всего в промышленности.