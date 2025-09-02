Лукашенко и Путин подчеркнули, что Беларусь и Россию никто не заменит друг для друга

Фото: sb.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5a563bcb-0d1a-45f2-8a9a-6264ab0efe90/conversions/c6cffa61-ec52-48ab-b017-d323b6ea63ca-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5a563bcb-0d1a-45f2-8a9a-6264ab0efe90/conversions/c6cffa61-ec52-48ab-b017-d323b6ea63ca-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5a563bcb-0d1a-45f2-8a9a-6264ab0efe90/conversions/c6cffa61-ec52-48ab-b017-d323b6ea63ca-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5a563bcb-0d1a-45f2-8a9a-6264ab0efe90/conversions/c6cffa61-ec52-48ab-b017-d323b6ea63ca-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: sb.by

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в ходе встречи в Пекине заявили, что Беларусь и Россию друг для друга никто не заменит, сообщила БЕЛТА.

"Вы же понимаете, что Россию нам никто не заменит. Поэтому очень важно, что мы сегодня встречаемся", - сказал глава белорусского государства.

В свою очередь Владимир Путин заявил: "И Беларусь никто не сможет заменить для России. У нас очень близкие отношения".