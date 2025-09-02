Лукашенко и Путин проводят встречу в Пекине

Встреча проходит в государственной резиденции "Дяоюйтай", которая расположена в западной части Пекина и имеет более чем 800-летнюю историю. Она была загородным дворцом для отдыха и развлечений китайских императоров. Изначально там была построена платформа для ловли рыбы (по-китайски "дяоюйтай"), и с тех пор за резиденцией закрепилось название "площадка для императорской рыбалки". Сейчас на территории комплекса проводятся приемы, важные мероприятия международного масштаба, встречи и переговоры. Это место также используется для размещения высоких зарубежных гостей.