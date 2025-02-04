3.43 RUB
3.43 USD
3.51 EUR
Лукашенко хочет создать комиссию для предложений по формированию нового состава правительства
Президент Беларуси Александр Лукашенко хочет сформировать комиссию для выработки предложений по созданию нового состава правительства. Такое заявление прозвучало на встрече с доверенными лицами на прошедших президентских выборах, информирует БЕЛТА.
"Будем решать по правительству. Хотелось бы, чтобы и вы свое слово, у кого оно есть, сказали по правительству", - отметил глава государства.
"Надо создать комиссию из высших должностных лиц. Правительство исполняет у нас обязанности - сложило полномочия. Надо сейчас посмотреть по списку, начиная от премьер-министра до руководителя концерна и губернаторов. На этой комиссии Кочанова, Сергеенко (руководители палат парламента), генеральный прокурор и так далее - вот эта верхушка. Хотелось бы, чтобы вы свои предложения внесли, ваше мнение мы рассмотрим при принятии решений", - поручил Президент.