Лукашенко хочет создать комиссию для предложений по формированию нового состава правительства

"Будем решать по правительству. Хотелось бы, чтобы и вы свое слово, у кого оно есть, сказали по правительству", - отметил глава государства.

"Надо создать комиссию из высших должностных лиц. Правительство исполняет у нас обязанности - сложило полномочия. Надо сейчас посмотреть по списку, начиная от премьер-министра до руководителя концерна и губернаторов. На этой комиссии Кочанова, Сергеенко (руководители палат парламента), генеральный прокурор и так далее - вот эта верхушка. Хотелось бы, чтобы вы свои предложения внесли, ваше мнение мы рассмотрим при принятии решений", - поручил Президент.