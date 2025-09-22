Лукашенко: Китай всегда может рассчитывать на Беларусь в нужный момент

22 сентября Президент Беларуси Александр Лукашенко провел переговоры с членом Постоянного комитета Политбюро ЦК Компартии Китая, секретарем Центральной комиссии по проверке дисциплины КПК Ли Си. Этот визит - продолжение большой работы, которую в 2025 году активизировали лидеры Беларуси и Китая.

Ли Си news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1d90262a-f83f-43b8-bc33-1ed4b8d58044/conversions/566e0b04-4d24-413b-874a-a5f31979268b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1d90262a-f83f-43b8-bc33-1ed4b8d58044/conversions/566e0b04-4d24-413b-874a-a5f31979268b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1d90262a-f83f-43b8-bc33-1ed4b8d58044/conversions/566e0b04-4d24-413b-874a-a5f31979268b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1d90262a-f83f-43b8-bc33-1ed4b8d58044/conversions/566e0b04-4d24-413b-874a-a5f31979268b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Несколько недель назад глава белорусского государства вернулся из КНР, где проходил саммит ШОС и парад Победы. Там же у Президента состоялись переговоры с главой Китая.

В развитие обозначенных договоренностей уже с соратником Си Цзиньпина Александр Лукашенко обсудил весь комплекс двусторонних вопросов. Как заявил глава белорусского государства, Китай может рассчитывать в нужный момент на Беларусь.

Соратник Си Цзиньпина, член Компартии Китая Ли Си находится с визитом в Беларуси. В Минск он прилетел со своими заместителями по "надзорной линии". Остальные участники делегации курируют международные вопросы.

Александр Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a477babb-e094-460f-a738-c502dcf5ee28/conversions/28011872-2713-4e23-8abf-254284d8344c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a477babb-e094-460f-a738-c502dcf5ee28/conversions/28011872-2713-4e23-8abf-254284d8344c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a477babb-e094-460f-a738-c502dcf5ee28/conversions/28011872-2713-4e23-8abf-254284d8344c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a477babb-e094-460f-a738-c502dcf5ee28/conversions/28011872-2713-4e23-8abf-254284d8344c-xl-___webp_1920.webp 1920w Александр Лукашенко

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"Господин секретарь, мне приятно встречать вас в дружественной вам Беларуси. Ваш сегодняшний визит и работу в Беларуси мы рассматриваем как продолжение той большой работы, которую мы активизировали вместе с Си Цзиньпином в 2025 году".

Ли Си news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/708ab942-081f-4369-a16d-b580d890ed08/conversions/e4f668b4-813e-4673-a991-e4d5c94882f0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/708ab942-081f-4369-a16d-b580d890ed08/conversions/e4f668b4-813e-4673-a991-e4d5c94882f0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/708ab942-081f-4369-a16d-b580d890ed08/conversions/e4f668b4-813e-4673-a991-e4d5c94882f0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/708ab942-081f-4369-a16d-b580d890ed08/conversions/e4f668b4-813e-4673-a991-e4d5c94882f0-xl-___webp_1920.webp 1920w Ли Си

Ли Си, член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК:

"Позвольте передать Вам искренний "привет" и наилучшие пожелания от председателя КНР Си Цзиньпина. Совсем недавно в сентябре в Тяньцзине состоялся саммит ШОС, а в Пекине прошел парад по случаю 80-летия Победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам. Вы участвовали в мероприятиях и провели встречу с Си Цзиньпином. Цель моего визита - реализовать важные договоренности лидеров наших стран, продвигать наше сотрудничество, углублять обмен опытом, в том числе по государственному управлению".

В начале сентября на саммите ШОС в Китае встретились десятки мировых лидеров. Беларусь - единственное европейское государство в организации со статусом полноправного участника. Президент Беларуси представил ключевые подходы относительно безопасности в Евразии, безбарьерной торговли, комфортной логистики и топ-инноваций.

Саммит ШОС в Китае news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8e62ecaa-9676-4c14-b0c2-9771013a0363/conversions/99096646-c8eb-4bec-8157-066843e415bd-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8e62ecaa-9676-4c14-b0c2-9771013a0363/conversions/99096646-c8eb-4bec-8157-066843e415bd-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8e62ecaa-9676-4c14-b0c2-9771013a0363/conversions/99096646-c8eb-4bec-8157-066843e415bd-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8e62ecaa-9676-4c14-b0c2-9771013a0363/conversions/99096646-c8eb-4bec-8157-066843e415bd-xl-___webp_1920.webp 1920w

На полях форума у Александра Лукашенко состоялся настоящий переговорный марафон с главами государств. Вместе с другими глобальными игроками Беларусь противостоит диктату стран Запада. Китайская концепция многополярного мира созвучна белорусским принципам и всецело поддерживается Беларусью.

"В отличие от других крупных государств и их лидеров Китайская Народная Республика в последние годы выдвигает ряд очень полезных инициатив для баланса и развития планеты в целом. Последний раз на заседании Шанхайской организации сотрудничества Си Цзиньпин, выдвинул очень правильную и своевременную инициативу глобального управления. Нам приятно эту инициативу поддерживать, потому что она полностью совпадает с той политикой, которую мы сегодня проводим. Эта глобальная управленческая мировая инициатива основывается на справедливости и равноправии. Своевременная инициатива, поэтому я первым ее сразу же и поддержал на заседании ШОС", - подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что хорошо знаком с государственным политическим устройством Китая и тем, как принимаются подобные важные решения, в том числе и насчет инициативы.

"Знаю, что как вы, так и ваши коллеги имели прямое отношение к выработке подобной инициативы. Вы сделали замечательный и своевременный шаг, который понравился всем присутствующим на совещании. Как раньше у нас говорили, эта идея все больше овладевает умами в мире", - заявил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко и Ли Си news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5b3ba6b8-bbec-4223-8bdd-a4c27bbfda4d/conversions/88156b28-41a1-441b-a515-098b6171fe65-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5b3ba6b8-bbec-4223-8bdd-a4c27bbfda4d/conversions/88156b28-41a1-441b-a515-098b6171fe65-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5b3ba6b8-bbec-4223-8bdd-a4c27bbfda4d/conversions/88156b28-41a1-441b-a515-098b6171fe65-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5b3ba6b8-bbec-4223-8bdd-a4c27bbfda4d/conversions/88156b28-41a1-441b-a515-098b6171fe65-xl-___webp_1920.webp 1920w

Три года назад уровень двусторонних отношений Беларуси и Китая был повышен до "всепогодного и всеобъемлющего стратегического партнерства". Динамичному развитию сотрудничества способствует личная дружба между лидерами двух стран. У Беларуси и Китая нет никаких проблем и разногласий. КНР инвестирует миллиарды в Беларусь. Из последних громких проектов 2025 года - подарки в рамках технико-экономической помощи (бассейн и стадион).

Беларусь перенимает китайский опыт и учится по многим направлениям - от военно-промышленного комплекса до производства товаров народного потребления. Во время недавней встречи в Тяньцзине Си Цзиньпин предложил на основе хороших результатов, достигнутых на протяжении многолетнего сотрудничества, усилиться в области науки, технологий и инноваций.

"Уважаемый товарищ Ли Си, мне нет необходимости говорить о нашей политике в отношении КНР. Я уже очень много об этом сказал. Наша позиция остается неизменной. Вы можете на нас всегда рассчитывать в нужный момент для Китая. Вы должны знать, что здесь, в центре Европы, у вас самые надежные и добрые друзья", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко и Ли Си news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2e4a1222-922b-446e-ad58-91bbce82afa2/conversions/5e235185-6290-41f4-916c-27b172f57655-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2e4a1222-922b-446e-ad58-91bbce82afa2/conversions/5e235185-6290-41f4-916c-27b172f57655-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2e4a1222-922b-446e-ad58-91bbce82afa2/conversions/5e235185-6290-41f4-916c-27b172f57655-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2e4a1222-922b-446e-ad58-91bbce82afa2/conversions/5e235185-6290-41f4-916c-27b172f57655-xl-___webp_1920.webp 1920w

Визит члена Компартии Китая в Беларусь проходит на фоне откровенных фейков. Оппоненты подавали это так, словно Ли Си едет в Беларусь "уговаривать" Лукашенко решить вопрос с поляками. На этот счет Президент предложил поговорить тет-а-тет.

"Очень много в СМИ в последнее время, особенно в связи с вашим визитом в Беларусь, разного рода инсинуаций по поводу в том числе наших отношений с Польшей и закрытия границы между Беларусью и Польшей. Я понимаю, что это, скорее всего, недружественный шаг - политический, какой-то, наверное, имиджевый, как считают поляки, против Китайской Народной Республики. Но нисколько не экономический, поскольку такая империя, как Китай, запросто справится с этой проблемой. Но тема звучит", - сказал глава государства.

"Поэтому я хотел бы с вами один на один, если вы не против, после нашей встречи рассказать вам кое-что и поделиться нашими данными на эту тему. Дело здесь не в Беларуси. А Польша играет роль какого-то коня-скакуна в пользу других государств", - добавил Александр Лукашенко.

После протокольной части, переговоров в присутствии делегаций, политики перешли для закрытого разговора в кабинет Александра Лукашенко.

Сразу из Дворца Независимости Ли Си отправился на встречу с главой Палаты представителей и лидерами основных партий Беларуси.

Игорь Сергеенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ea425ff8-6341-4444-a693-1f417f5d61fa/conversions/6d43cee7-0b12-4c7c-a789-529f183167b6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ea425ff8-6341-4444-a693-1f417f5d61fa/conversions/6d43cee7-0b12-4c7c-a789-529f183167b6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ea425ff8-6341-4444-a693-1f417f5d61fa/conversions/6d43cee7-0b12-4c7c-a789-529f183167b6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ea425ff8-6341-4444-a693-1f417f5d61fa/conversions/6d43cee7-0b12-4c7c-a789-529f183167b6-xl-___webp_1920.webp 1920w

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Отдельно хотел бы отметить высокий уровень межпарламентского взаимодействия. В июне 2025 года в Минске прошло второе заседание комитета высокого уровня по сотрудничеству между законодательными органами наших стран, что подтверждает стратегический уровень наших связей. Состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам государственного управления, молодежной политики. Достигнута договоренность продолжить расширять взаимодействие в экономике, а также координировать наши позиции на международной арене".

У Ли Си состоялась и отдельная встреча с главой Администрации Президента.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/572365a8-d84f-4972-a352-4730a452d594/conversions/0037ddb6-1f7b-4712-8068-da4de66efb5f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/572365a8-d84f-4972-a352-4730a452d594/conversions/0037ddb6-1f7b-4712-8068-da4de66efb5f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/572365a8-d84f-4972-a352-4730a452d594/conversions/0037ddb6-1f7b-4712-8068-da4de66efb5f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/572365a8-d84f-4972-a352-4730a452d594/conversions/0037ddb6-1f7b-4712-8068-da4de66efb5f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:

"На нашей сегодняшней встрече я бы хотел затронуть специфические вопросы, которые касаются отношений Администрации Президента и Центрального комитета Компартии Китая. Философия государственного управления наших стран очень похожа - это опора на сильную власть, сильного лидера, политическая стабильность, ответственность перед народом и дисциплина в экономике".