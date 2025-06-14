Лукашенко: Любая страна должна накормить своих людей

Вопросы развития Гродненского региона и более подробно перспективы молочного производства. Александр Лукашенко сегодня посетил волковысский "Беллакт". Единственный в Беларуси и один из крупнейших на территории СНГ производитель сухого детского питания. В работе там несколько проектов, которые позволят расширить и производство, и рынки сбыта. А всего в регионе 25 инвестиционных задумок, которые идут в рамках инициативы "Один район - один проект". Александр Лукашенко обратил внимание и на то, где области нужно подтянуться.

Несмотря на то что магистральная тема этой президентской поездки касалась молочного производства, Александр Лукашенко начнет с того, что увидел с воздуха. Все поля ведь как на ладони.

В первую очередь поинтересовался ситуацией на полях: что посеяно, как ведется рекультивация. Председатель Гродненского облисполкома Юрий Караев доложил, что посеяли все, еще местами пришлось и пересеивать.

"Я тебе скажу: думал, что в Волковысском районе гораздо лучше…" - заметил глава государства, говоря об увиденном с борта вертолета.

Результаты работы Гродненского региона

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Гродненский регион никогда не был в отстающих - наоборот. Валовой региональный продукт растет и в этом году, но не так, как планировали. Плюсует село, торговля, стройка, а вот к промышленности - вопросы.

Отдельно Президент поинтересовался ситуацией в северных районах Гродненской области.

Председатель облисполкома также проинформировал Президента о реализации программы "Один район - один проект". По его словам, в рамках этой программы в области занимаются 25 проектами.

"Что с сельхозтехникой, сельхозхимией, райснабами? Вы ими занимаетесь? В каждом ли районе они восстановлены? - спросил Александр Лукашенко. - Вы видели, что надо сделать, знаете, как надо восстанавливать. Надо так, чтобы мы четко понимали, что мы там будем делать".

А вот в этом направлении, как доложили главе государства, предстоит еще много работы.

Ответственность за падеж скота

На уровне района Волковысского тоже есть проблемы с аграрными показателями. Снизилось производство свинины и говядины. Поголовье не укомплектовано, но (справедливости ради) падеж скота снизился.

Президента проинформировали и о ситуации в Волковысском районе. В регионе, в частности, отмечается снижение производства говядины и свинины. Причины известные. Например, что касается говядины, то поголовье скота недоукомплектовано. Между тем падеж скота здесь существенно снизился.

"Если у тебя в Могилеве гибнет скот, то отдай ему. Хорошо, не отдай, а продай, - обратился Александр Лукашенко к вице-премьеру Юрию Шулейко. - Упаси бог, я вам сделаю замечание, что у вас где-то падеж, а как у него есть свободные места для откорма. Уж я вам головы поснимаю точно. За скот ответите. Забрали и отвезли в хорошее хозяйство, пусть откармливают. Там, наверняка, вообще не будет падежа".

Президент на "Беллакте"

Гродненщина может еще и поспорить с другими регионами за звание лучших молочников, но свои гранды здесь точно есть. "Беллакт" - единственный в Беларуси и один из крупнейших в СНГ производитель сухого детского питания. Предприятие современное и высокотехнологичное. Линейка их продукции куда шире, чем смесь для малышей.

"Беллакт" получил государственный знак качества

Кстати, в 2025 году смеси Bellakt Premium удостоили Знака качества - признание на высоком государственном уровне. Помимо качества, есть и выгода. Как расскажут по ходу, детское питание - самый маржинальный продукт.

Как доложили Президенту, на имеющемся производстве уже задействованы практически все мощности и надо расширяться. Детское питание для "Беллакта" - самая маржинальная продукция. При поставках за рубеж рентабельность достигает 40 % при колоссальном спросе.

На что делать ставку - выпускать сливочное масло или молочные смеси - производители должны определяться сами. Главное, чтобы в ожидании высокой цены товар не залеживался на складах. Но углубленная переработка молока должна быть однозначно.

Александр Лукашенко подчеркнул, что подобная продукция, особенно детское питание, будет востребована всегда. Например, в ней заинтересованы многие страны в Африке.

Чтобы продвигаться на рынках и конкурировать, на заводе взялись за проекты, которые этому будут способствовать. Один из них - по производству ПЭТ-бутылки. Второй - выпуск жестяной банки по стандарту для стран дальней дуги, где требования к производителю растут. Но ключевой момент - это строительство нового цеха сухих детских смесей. Затратно, но это развитие.

Что касается кредитов под создание нового производства, Президент предупредил, что обязательным условием является последующий возврат средств. "Где бы ты ни взял (в Банке развития, еще где-то), взял в долг - должен вернуть. Если для этого предприятия, которое хочешь построить, есть сырье, есть рынок сбыта и он маржинальный, и все, что ты одолжишь, ты вернешь в течение 10-12 лет (это немалые деньги - 120-130 млн долларов), - пожалуйста. Будем разговор не просто вести, а будем поддерживать этот проект, - заявил глава государства. - Мы это умеем делать. И это сегодня продается. Любая страна должна накормить своих людей, детей тем более".

Спрос на детское питание растет

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"Беллакт" играет заметную роль в экономике региона, а продукция завода давно стала брендом. Смеси с этой линии идут в 11 стран мира: в Россию, Узбекистан, Пакистан и многие другие. Страшно представить, но под 200 млн маленьких детей в мире страдают от нехватки продовольствия.

"Беллакт" планирует расширить географию экспорта на 15 стран за счет нового производства

Виталий Лупик, гендиректор ОАО "Беллакт":

"На данный момент мы вырабатываем 7 тыс. тонн в год. Будем вырабатывать 15 тыс. в год. Плюс география экспорта увеличивается на 15 стран. На детское питание спрос был, есть и будет. Все мировые лидеры и наши коллеги, которые в Беларуси, все стараются максимально модернизироваться, чтобы быть впереди по продажам, по качеству".

Караев: В области реализуется 25 инвестпроектов

Построить новый цех планируют к 2027 году. Это позволит вдвое увеличить объем производства и расширить поставки на Азию, Африку и Латинскую Америку. И это полсотни рабочих мест.

Юрий Караев, председатель Гродненского облисполкома:

"25 проектов по принципу "один район - один проект" призваны задержать население, чтобы не было его только из райцентров в крупные города. Народ всегда идет за зарплатой. Это мы уже даже уперлись в другую крайность. А где взять трудовые ресурсы? Например, там в эту же Свислочь ездят с Волковыска люди. Или в той же высокопромышленной Лиде появилась эта лидская индейка, туда нашлись трудовые ресурсы, потому что высокая зарплата. Т.е. перераспределение людей, в конце концов зарплата выше, чем средняя по району, заставляет кого-то здесь остаться, а кого-то даже и приехать".

Презентация гродненских молочных переработчиков будет масштабной - кроме "Беллакта", здесь лидский комбинат и "Молочный мир". У каждого производителя есть что попробовать - шоколадная колбаса, белорусская Nutella, сыр на любой вкус. Наши продукты Александр Лукашенко часто презентует коллегам.

Финальные поручения прозвучали, Александр Лукашенко предупредил, что, уезжая, окинет поля региона еще раз критическим взглядом. И уже сейчас напомнит о том, чтоб стабфонды и по яблоку, и по картошке были под завязку.

В Волковыске глава государства поинтересовался, как в регионе обстоят дела с картофелем. По поручению Президента контролирующие органы оперативно изучили ситуацию на местах - каких-либо проблем обнаружено не было.

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"В Гродненской области свои обязательства по стабилизационным фондам в прошлом году выполнили", - рассказал председатель Комитета госконтроля, уполномоченный представитель Президента по Гродненской области Василий Герасимов.

А раз стабилизационные фонды были заполнены, значит, с наступлением весны население не осталось без продукции. Более того, из этих стабфондов картофель поставлялся и торговым сетям, когда у них возникли проблемы.

"Смотрите, чтобы не было (проблем - прим. ред.) в будущем году. Сейчас позвал (сельхозпроизводителей - прим. ред.): ты заготовь столько, столько, столько. Сколько надо - в резерв, у себя держите, но чтобы хватало. Я понимаю, конечно, в России в 2-3 раза дороже был картофель. Кто-то же хочет заработать: крестьяне вывозили, фермеры вывозили - с одной стороны. А с другой стороны, какой-то там где-то обнаружили саботаж", - сказал глава государства.

"Я больших проблем не вижу, появляется уже первая эта картошка у нас", - заявил Президент.

Глава КГК: Гродненский регион развивается планомерно

Руку на пульсе западной области держит и уполномоченный Президента по региону. В Гродно это - то ли на их радость, то ли на беду - глава госконтроля.

Василий Герасимов, председатель Комитета госконтроля Беларуси:

"Безусловно, у каждого региона есть свои проблемы. Надо сказать, в отношении Гродненской области - она планомерно развивается. Молочная отрасль, которую мы сегодня рассматривали, это тоже одна из таких пиковых тем для области. Мы расширяем производство, под это подтягиваем и молочнотоварные комплексы, которые новые ставятся, и удои растут для того, чтобы мы уровень постоянно повышали. Конечно, есть и специфика этого года, подморозило, поэтому, конечно, пришлось и пересевать, и другие вопросы, но стараемся их оперативно решать. Кстати, те вопросы, которые мы сегодня задавали по поводу картошки, то Гродненская область все свои обязательства по стабилизационным фондам в прошлом году выполнила".