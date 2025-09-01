Лукашенко: Минск и Ташкент продолжат наращивать конструктивные двусторонние отношения

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с Днем Независимости. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

"Под Вашим руководством страна уверенно движется по пути социально-экономического развития, активно участвует в решении вопросов региональной повестки дня, укрепляет позиции на мировой арене", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что Минск и Ташкент прочно связаны узами братства, эффективно сотрудничают по различным направлениям. "Достигнутый уровень партнерства позволяет нам выходить на рынки третьих стран, оказывать взаимную поддержку на площадках многосторонних структур", - подчеркнул белорусский лидер.

Глава государства убежден, что совместными усилиями Беларусь и Узбекистан продолжат последовательно наращивать конструктивные двусторонние отношения на благо народов двух стран в духе многовековой дружбы и неизменного доверия.