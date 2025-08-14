Лукашенко: Минск считает Исламабад своим надежным другом и партнером

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил Президента Исламской Республики Пакистан Асифа Али Зардари, Премьер-министра Шахбаза Шарифа и всех жителей этой страны с национальным праздником - Днем Независимости, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"История вашей страны ярко свидетельствует о решимости народа в отстаивании суверенитета и независимости, его миролюбии и приверженности справедливому миропорядку", - говорится в поздравлении Президенту Пакистана.

Президент Беларуси подчеркнул, что Минск считает Исламабад своим надежным другом и партнером: "Мы открыты к широкомасштабному межгосударственному сотрудничеству как в двустороннем, так и в многостороннем формате. Уверен, что уже в ближайшей перспективе мы сможем максимально эффективно использовать существующий большой потенциал белорусско-пакистанского взаимодействия".

В поздравлении Шахбазу Шарифу Александр Лукашенко напомнил о состоявшихся недавно встречах в Исламабаде и Минске. "Надеюсь на успешное осуществление всех договоренностей о реализации проектов в сферах машиностроения, легкой промышленности и других отраслях, а также о поставках самосвалов БЕЛАЗ в Пакистан и направлении пакистанских квалифицированных специалистов для работы в Беларусь", - отметил Глава государства.