Лукашенко: Многолетние отношения Минска и Астаны основаны на доверии и дружбе
Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с национальным праздником - Днем Республики. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
"Историческое значение принятия Декларации о государственном суверенитете сложно переоценить. Именно она предопределила путь независимой страны и заложила ключевые принципы ее развития, - отметил глава государства. - Опираясь на свой богатый опыт, Казахстан неуклонно реализует политику мира и созидания, выступает проводником идей взаимопонимания и межкультурного диалога в глобальном масштабе".
Президент убежден, что основанные на доверии и дружбе многолетние отношения Минска и Астаны являются надежной гарантией дальнейшего упрочения белорусско-казахстанского сотрудничества.
Александр Лукашенко пожелал казахстанскому лидеру крепкого здоровья и благополучия, а братскому народу Республики Казахстан - светлого и счастливого будущего.