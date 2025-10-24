Лукашенко: Многолетние отношения Минска и Астаны основаны на доверии и дружбе

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с национальным праздником - Днем Республики. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

"Историческое значение принятия Декларации о государственном суверенитете сложно переоценить. Именно она предопределила путь независимой страны и заложила ключевые принципы ее развития, - отметил глава государства. - Опираясь на свой богатый опыт, Казахстан неуклонно реализует политику мира и созидания, выступает проводником идей взаимопонимания и межкультурного диалога в глобальном масштабе".

Президент убежден, что основанные на доверии и дружбе многолетние отношения Минска и Астаны являются надежной гарантией дальнейшего упрочения белорусско-казахстанского сотрудничества.