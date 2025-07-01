Лукашенко: Мы продолжаем историю непокоренного народа

Белорусы отметят 81 год с момента освобождения нашей страны от немецко-фашистских захватчиков.

Нужно помнить, что мы - наследники победителей. Наши деды и отцы смогли не просто выжить в мире, где в один момент рухнули все гарантии безопасности, но и сохранить для нас Беларусь.

Мы не можем себе позволить еще раз 1941 год - от этого выстраивается белорусская военная доктрина. Но наше участие в геополитических процессах говорит само за себя - мы бесконечно готовы содействовать миру и поддерживать тех, кто страдает от позиции силы.

Об этом 1 июля будет говорить Президент на торжественном собрании в преддверии Дня Независимости. Речь Александра Лукашенко дает во многом понимание, куда мы движемся как страна, какие ценности будем отстаивать при любых обстоятельствах.

В канун Дня Независимости - торжественное собрание во Дворце Республики

Торжественное собрание во Дворце Республики ко Дню Независимости - это уже традиция. Очень правильная белорусская традиция, в которой соединились 2 ключевые вещи для нашей нации: память о белорусах, которые погибли за право нашей страны называться Беларусь, за нашу строку в паспорте - белорус, нашу мову, территорию и традиции. И вторая вещь: как несколько поколений распорядились этой независимостью. Как страна живет? Мы все знаем, что хорошо. Причем все мы в Беларуси пользуемся этим "хорошо": медициной, продуктами, безопасностью. А уже дальше как будет жить каждый из нас, зависит от желаний и умения работать.

Александр Субботин news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b5a5972b-d780-4508-93d9-d73f0241f573/conversions/2d2d6912-48f9-4a04-b4b0-a2139c4ddc36-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b5a5972b-d780-4508-93d9-d73f0241f573/conversions/2d2d6912-48f9-4a04-b4b0-a2139c4ddc36-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b5a5972b-d780-4508-93d9-d73f0241f573/conversions/2d2d6912-48f9-4a04-b4b0-a2139c4ddc36-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b5a5972b-d780-4508-93d9-d73f0241f573/conversions/2d2d6912-48f9-4a04-b4b0-a2139c4ddc36-xl-___webp_1920.webp 1920w

Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома:

"Я думаю, гордимся тем, что у нас вокруг, тем, что спокойно, тем, что дети, второклассники, первоклассники, одни ходят в школу, их не надо сопровождать. Даже едут на троллейбусе. Гордимся тем, что у нас вкусные продукты в магазине, их просто купить. Из этих мелочей складывается вот это счастье, которое мы иногда не ощущаем, что оно есть. Но это плоды нашей независимости, нашей тяжелой работы. Тяжелой работы, но мы сами это сделали, это и есть гордость, и этот праздник для нас".

Кого приглашают на торжественное собрание? Это люди совершенно разных профессии со всей страны. Здесь и медики, и учителя, и промышленники, железнодорожники и шахтеры, обязательно ветераны, военные, дипломаты, ученые, все, кто так или иначе заняты в функционировании Беларуси сегодня.

Владимир Караник news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6cb48d6c-45fc-41e8-b5e6-82607f7c3037/conversions/3dcdba78-716a-43f5-bac8-b28ed24ea6d5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6cb48d6c-45fc-41e8-b5e6-82607f7c3037/conversions/3dcdba78-716a-43f5-bac8-b28ed24ea6d5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6cb48d6c-45fc-41e8-b5e6-82607f7c3037/conversions/3dcdba78-716a-43f5-bac8-b28ed24ea6d5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6cb48d6c-45fc-41e8-b5e6-82607f7c3037/conversions/3dcdba78-716a-43f5-bac8-b28ed24ea6d5-xl-___webp_1920.webp 1920w

Владимир Караник, председатель Президиума НАН Беларуси:

"Главное - это чувство единения, которое возникает в этот праздник, когда люди разного возраста, разного вероисповедания, разных национальностей чувствуют себя вместе гражданами независимой Республики Беларусь. И вот именно это залог мира, стабильности и дальнейшего развития. Я уверен, что пока мы едины, пока мы вместе с оптимизмом смотрим в будущее, мы преодолеем любые сложности, которые выпадают на долю нашего независимого суверенного государства".

Что касается памяти в Беларуси, конечно, она жива. И наш долг рассказать детям, внукам, что мир и благополучие - это не просто. Рассказать так, чтобы они действительно это понимали и могли оценить.

Вячеслав Данилович news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e16460f4-3b4f-4640-9c94-42b2925f1fc6/conversions/aa8e021a-1e45-49aa-971f-0c75e8f9bcff-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e16460f4-3b4f-4640-9c94-42b2925f1fc6/conversions/aa8e021a-1e45-49aa-971f-0c75e8f9bcff-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e16460f4-3b4f-4640-9c94-42b2925f1fc6/conversions/aa8e021a-1e45-49aa-971f-0c75e8f9bcff-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e16460f4-3b4f-4640-9c94-42b2925f1fc6/conversions/aa8e021a-1e45-49aa-971f-0c75e8f9bcff-xl-___webp_1920.webp 1920w

Вячеслав Данилович, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Суверенитет и независимость - это самое ценное, что может быть у любого народа и государства. Я отмечу тот факт, что для нас, белорусов, важны не какие-то бумажные декларации, а реальные дела наших предков. И поэтому далеко неслучайно у нас именно 3 Июля, день освобождения столицы Беларуси, города Минска от немецко-фашистских захватчиков, является Днем Независимости, Днем Республики Беларусь. Потому что тогда, в годы Великой Отечественной войны, наши предки с оружием в руках отстояли наше право жить на этой земле и жить так, как мы считаем нужным. А это и есть реальный суверенитет".

Накануне 3 Июля Президенту всегда есть, что сказать, каждое такое собрание проходит с участием главы государства. Исторические факты и только правда. Зал, а это несколько тысяч человек, Александра Лукашенко встретит овациями.

Дата освобождения Минска от фашистской оккупации - 3 июля - стала рубежом. Рубежом духовного и гражданского становления нации, огнем и кровью утвердившейся в своем статусе", - заявил Александр Лукашенко.

Президент отметил, что Великая Отечественная война, самая бесчеловечная из всех войн, перевернула сознание всего мирового сообщества. "И тогда вздрогнули все. Вторжение фашистской Германии на территорию европейских стран заставило жителей всех континентов задуматься о ценности свободы и хрупкости жизни, - сказал глава государства. - В глазах всего мира рухнул миф о гарантиях безопасности, гарантиях, которые должны были обеспечивать военные союзы, коалиции, пакты о ненападении и прочие международные соглашения. Слушайте, как будто сегодня".

По словам Александра Лукашенко, пример только одной Беларуси, потерявшей за неполных 3 года треть населения, включая самых слабых и беззащитных - женщин, стариков и детей, - разделил историю на до и после.

"Все, кто следил за битвой века, начавшейся на подступах к Брестской крепости, где был дан первый достойный ответ агрессору, тот понимал, что судьба мира будет решаться здесь, на восточнославянских землях. И решать ее будут силы нашей Красной армии. Этот исторический факт - и наша боль, и наша гордость", - подчеркнул белорусский лидер.

"Мы продолжаем историю непокоренного народа. Память о его подвиге - вопрос национального достоинства, без которого разговоры о независимости, суверенитете, свободе - просто слова. Мы же опираемся на реальный опыт и реальные достижения", - отметил Президент.

Сохранение исторической памяти и защита страны

Беларусь не просто держала натиск армии, собранной из 30 государств, но и впоследствии смогла прийти с частью из них к нормализации отношений. Про такой взгляд на мир тоже не нужно забывать. Насколько сильным должно быть государство и люди, чтобы выстраивать диалог, несмотря на не такой уже и далекий по времени конфликт? Александр Лукашенко обратится и непосредственно к тем, кто сохранил Беларусь для белорусов. Большое счастье, что победители в той кровопролитной войне еще среди нас.

Вечная слава ветеранам и героям войны!

"Дорогие ветераны! - обратился Александр Лукашенко. - Вы выдержали немыслимый по силе удар и выстояли в эпохальной битве. Битве за жизнь ваших детей и внуков. За нашу жизнь и тех, кто придет после нас. Низкий вам поклон! Ваше поколение совершило подвиг, равного которому в истории нет".

Александр Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1504aa9e-6519-46a7-968e-8bb7a6bf96ae/conversions/0522361f-741c-4935-a177-06af9babbe6e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1504aa9e-6519-46a7-968e-8bb7a6bf96ae/conversions/0522361f-741c-4935-a177-06af9babbe6e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1504aa9e-6519-46a7-968e-8bb7a6bf96ae/conversions/0522361f-741c-4935-a177-06af9babbe6e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1504aa9e-6519-46a7-968e-8bb7a6bf96ae/conversions/0522361f-741c-4935-a177-06af9babbe6e-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Сегодня вместе с вами мы снова склоняем головы в память о героях той войны. Вечная слава и безмерная благодарность сквозь века всем совершившим военный и трудовой подвиг. Подвиг, который стал нашим нравственным ориентиром", - сказал глава государства.

Если в цифрах. В Великой Отечественной войне погибли около 3 млн белорусов. Послевоенная экономика в 1945 году откатилась до уровня 1913 года. Прямой материальный ущерб, который был нанесен Беларуси оккупацией, в 35 раз больше годового бюджета республики на тот момент. Как из этого было выбираться? Силами белорусов это все делали наши отцы, деды и прадеды.

"Независимость стоит дорого, очень дорого. Поэтому в каждом новом военном конфликте, развязанном на планете теперь, мы видим личную трагедию, нам слышится эхо Великой Отечественной войны", - заявил Александр Лукашенко.

По его словам, белорусы острее чем кто-либо реагируют на события, которые заставляют проводить исторические параллели.

"Повторение беды, как в Украине или, не дай бог, на Ближнем Востоке, для нас абсолютно неприемлемо. Предпосылки к подобному развитию событий будем пресекать на корню, если, не дай бог, мы увидим это у себя, на нашей земле. Говорю это тем, кто стоит за каждым подобным сценарием", - предупредил Президент. - Спустя 80 лет после нашей Победы на смену ялтинскому миру пришла брюссельско-вашингтонская авантюра".

Повод для встречи торжественный, но обстановка вокруг, к сожалению, не радует. В мире проблема номер один - Ближний Восток. Если про соседей: Польша продолжает курс на милитаризацию, вмешательство во внутренние дела, санкции, угрозы. Украина стала полигоном для чего угодно, кроме обычной жизни. И если раньше это как-то еще вуалировалось, сейчас никто не скрывает, кто за этим стоит.

Президент: Никто не хочет вспоминать, чем закончился поход на Восток "гитлеровского Евросоюза"

"Играют жизнями людей, как персонажами компьютерной игры или голливудского фильма, - отметил Александр Лукашенко. - Спрашивается, зачем? Если ты что-то провалил здесь, если ты сотворил несусветное… А посмотрите, что происходит во Франции, Великобритании, Германии. Не потому, что я нагнетаю обстановку. Там правительства меняются каждые год-два. Это о многом говорит. Значит, у себя натворили и не хвостом хотят замести свои преступления, а через удары по мирному населению, как это произошло в беззащитной Газе или при нанесении ударов по Ирану".

Глава государства отметил, что нынешние удары по Ирану напомнили о том, как в свое время Соединенные Штаты сфабриковали повод для вторжения в Ирак. Тогда американцы продемонстрировали в ООН пробирку - якобы с образцом опасного вещества.

Похожим образом развивалась ситуация и с Ираном, который обвиняли в создании или попытках создания ядерного оружия.

Александр Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/edc0c94d-298e-4170-b05a-1c12b9402649/conversions/694f5519-9e2c-406e-8f10-76c1bdb9d24c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/edc0c94d-298e-4170-b05a-1c12b9402649/conversions/694f5519-9e2c-406e-8f10-76c1bdb9d24c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/edc0c94d-298e-4170-b05a-1c12b9402649/conversions/694f5519-9e2c-406e-8f10-76c1bdb9d24c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/edc0c94d-298e-4170-b05a-1c12b9402649/conversions/694f5519-9e2c-406e-8f10-76c1bdb9d24c-xl-___webp_1920.webp 1920w

"В Иране нашли а-ля пробирку: там ядерное оружие завтра будет, значит, надо нанести удар. Давайте подумаем: а кто дал право, кто разрешил? Почему страна, которая обладает ядерным оружием, должна бомбить такую же страну, которая пусть даже, может быть, стремится к этому (чтобы себя защитить). Какое право она имеет бомбить?" - задался вопросом Президент.

Александр Лукашенко подчеркнул, что "путанные, несвязанные" обращения Дональда Трампа по этому поводу были просто смешны.

Президент обратил внимание, что Германия, почти как в начале прошлого столетия, с молчаливого поощрения западных партнеров заявляет о создании самой сильной армии Европы.

"Не напоминает это вам ничего? Что было сто лет назад. Когда-то в мире ограничивали Германию. К чему это привело - ко Второй мировой войне. А что сегодня? - спросил глава государства. - Снова примеряет на себя роль регионального военного лидера, размещая вблизи наших границ соединения сухопутных войск бригадного уровня".

"Кстати, я американцам об этом говорил откровенно", - сказал глава государства.

Президент заявил, что, анализируя ситуацию в мире, не склонен доверять Западу. Свою позицию он донес и американской стороне.

"Трамп говорит одно, а они в Европе делают другое. И эту кашу заварили - люди, политики даже не успевают за этим следить. Все это сценарий, по моему мнению. Да, у Трампа есть обида на Европу: кинули, за Байдена шли стеной. А победил Трамп. Да, у него есть обида. Он человек, который не смог смириться с этой обидой, хотя любой политик должен был перечеркнуть прошлое и начать строить настоящее. Так вот их настоящее - они как были вместе, так и есть. Только в этом спектакле разыгрывают разные роли. Поэтому не успокаивайтесь и не думайте, что уж слишком что-то изменилось. Иран это показал. С одной стороны, Трамп - миротворец: "Гибнут люди, хочу прекратить войну в Украине!" И тут же наносит удар, абсолютно незаконный удар по Ирану", - заявил Президент.

Когда-то в мире ограничивали Германию. К чему это привело - ко Второй мировой войне. А что сегодня? Сегодня все, тормозов нет, только вперед, - констатировал глава государства. - Снова примеряет на себя роль регионального военного лидера, размещая вблизи наших границ соединения сухопутных войск бригадного уровня".

"Литва и Польша старательно окапываются. Польская власть по всему миру скупает военную технику. Все расходы - за счет налогов своих граждан и тех кредитов, кто их дает. Американцы или по их указке. Кидаются в новые военные союзы, по сути, враждебные по отношению к нам", - сказал Александр Лукашенко.

Президент напомнил, что Франция и Польша подписали договор, предусматривающий углубленное сотрудничество в военной сфере. Аналогичный Польша планирует заключить в ближайшее время с Великобританией. "На всякий случай: с двумя ядерными державами", - заметил глава государства.

"Никто не хочет вспоминать, чем закончился поход на Восток, как сейчас модно говорить, "гитлеровского Евросоюза". Поэтому Польша и страны Балтии позволяют превращать себя в очередной после Украины военный полигон. Ни в каком другом статусе наши ближайшие соседи Западу не интересны. Что, Германия создавала армию и хочет воевать на своей земле? Нет. Вы видите, какая в Украине прокси-война. Точно так они хотят воевать против нас, в том числе и против Украины (славянских народов - мы всегда им поперек горла). Они хотят воевать на чужой земле, в данном случае Литва, Латвия, Эстония и Польша. Так что ни в каком другом статусе эти государства Западу не нужны и не интересны. Если хотят в очередной раз исчезнуть с карты мира - это будет их выбор!" - заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко прокомментирует и ситуацию с Ираном. Мир еще не оправился от кадров израильско-палестинской бойни, как вспыхнуло рядом. ООН, как будто в этот момент не существует.

"Мы уже наблюдаем, как полыхает Ближний Восток. Мир еще не оправился от жутких кадров израильско-палестинской бойни, где ходят на костях. Вдумайтесь, создать какую-то базу отдыха, не то курорт. На костях людей, детей. Не успели от этого оправиться, а бомбы уже летят на иранские города. И где голоса так называемых международных правозащитников, радеющих за соблюдение демократических прав и свобод? Их не слышно. А в 2020 году у нас и после 2020-го?" - отметил Александр Лукашенко.

Тогда многие вокруг критиковали Беларусь, Запад ввел против страны санкции и продолжает свою политику. Почему же никто не вводил санкции сейчас?

"Помните, я говорил: не торопитесь давать оценки, время все расставит на свои места. Вот оно и расставило. Мы видим истинную правду и видим их лицо. И ценим то, что произошло в 2020 году. Ценим то, что мы остановили эту мразь, которая пыталась совершить у нас мятеж, который бы имел последствия значительно сильнее, нежели в нашей братской Украине", - заявил белорусский лидер.

Спокойствие и независимость - величайшие ценности Беларуси

С учетом всей геополитики: что касается белорусской военной доктрины и вообще всего, чем руководствуются в армии - это контроль за нашей границей. Сотрудничество в различных форматах в плане безопасности с нашими союзниками. И возвращение на нашу территорию тактического ядерного оружия. Как сдерживающий фактор - для агрессоров.

Торжественное собрание news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9b8c43ea-86a0-4a87-a95a-6979ea7c3079/conversions/c97d5056-768c-4606-8d11-c2c28378b652-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9b8c43ea-86a0-4a87-a95a-6979ea7c3079/conversions/c97d5056-768c-4606-8d11-c2c28378b652-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9b8c43ea-86a0-4a87-a95a-6979ea7c3079/conversions/c97d5056-768c-4606-8d11-c2c28378b652-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9b8c43ea-86a0-4a87-a95a-6979ea7c3079/conversions/c97d5056-768c-4606-8d11-c2c28378b652-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Мы не можем себе позволить 41-й год. Тогда все прошлепали. "Вы знаете: у нас под боком проводится серия учений "Защитник Европы - 2025". Масштаб и близость маневров угрожающие - 25 тыс. военнослужащих НАТО (это как они заявили) и около 3 тыс. единиц вооружений и техники буквально в 10-15 километрах от нашей границы. Это даже не расстояние одного броска, это уже фактически на нашей земле. Мы видим этих "защитников" с наступательным сценарием во всей красе. И не собираемся реагировать на агрессивную демонстрацию силы. Делаем все, чтобы снизить напряженность в регионе", - сказал глава государства.

По словам Александра Лукашенко, поэтому принято решение изменить параметры учений Вооруженных Сил Союзного государства "Запад-2025". "Мы снизили численность войск практически вдвое, перенесли место их расположения вглубь своей территории. Подальше от границы на сотни километров", - заявил Президент.

Отдельно Президент остановится на постоянном вопросе, который объективно может приходить с тем, как меняются поколения. Как отмечать 9 Мая, День Независимости? Но очень просто на него отвечать, помня суть. Представьте, как будет чувствовать себя пусть один ветеран, если вдруг 9 Мая в стране все "замолчит"… Или если наших дедов и отцов, а не у всех они вернулись, перестанут искать, и семьи так и не будут знать, где, как говорят в народе "родной лежит". Куда приходить?

"Я уже вас в Хатыни предупреждал. Как только забудем дорогу в Хатынь, все, на завтра это вернется. Давайте не будем об этом забывать. Мы внимательно наблюдаем, адекватно оценивая риски, и оцениваем собственные возможности. Мы не кричим гвалтами, что завтра будем нападать или обороняться и так далее. Вы же понимаете, что в одиночку против громадины Евросоюза, НАТО, в которых может около миллиарда человек, (НАТО вместе с Соединенными Штатами, 600 млн в Евросоюзе и 300 млн в Соединенных Штатах Америки). Дружки у них там на подхвате есть. Вот миллиард. Мы что, выстоим? В одиночку? Никогда. Вот вам ответ, почему мы рядом с братской Россией. Скажите, а с кем? Те, кто меня за это критикуют, назовите страну, с кем мы можем вместе отстаивать наши интересы".

Торжественное собрание news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/efd20fa5-08d5-4625-b8ce-943568a8408a/conversions/365f23ef-62a9-4830-946c-286670be0fe7-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/efd20fa5-08d5-4625-b8ce-943568a8408a/conversions/365f23ef-62a9-4830-946c-286670be0fe7-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/efd20fa5-08d5-4625-b8ce-943568a8408a/conversions/365f23ef-62a9-4830-946c-286670be0fe7-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/efd20fa5-08d5-4625-b8ce-943568a8408a/conversions/365f23ef-62a9-4830-946c-286670be0fe7-xl-___webp_1920.webp 1920w

Россия "есть, остается и будет" для Беларуси братским государством и союзником. Мы вместе летаем космос, задумываемся о второй атомной станции, держим оборону во всех смыслах, чтобы защитить и не только. При этом у официального Минска есть своя очень четкая стратегия развития, самый главный ее результат - в Беларуси везде жить хорошо. Гродненцы не хотят уезжать из Гродно, брестчане - из Бреста, гомельчане - из Гомеля и так далее. А сколько людей возвращаются в белорусские деревни, строят дома, растят детей. Или живут в больших городах - как захочется. И вот эта возможность выбора равноценного - и есть на сегодня показатель успешности белорусской независимости.

Обращаясь ко всем белорусам, глава государства отметил, что у нас много планов на жизнь - простых, личных, важных для всей страны. "Недавно провели выпускные балы. Началась вступительная кампания. Наши дети готовятся сделать судьбоносный шаг во взрослую жизнь, родители волнуются... Горячая пора у аграриев. Сейчас наши труженики села активно работают на результат, итоги будем подводить во время празднования "Дожинок". Поставлена главная задача - накормить страну и заработать", - подчеркнул Президент.

И не за горами любимые летние фестивали, продолжил Президент. В Александрии и Витебске соберется вся страна, к нам приедут друзья из ближнего и дальнего зарубежья.

"Кто видит в этих планах иные, не мирные цели? Мы празднуем День Независимости под чистым небом и очень этим дорожим. Мы делаем все, чтобы миром оплатить долг перед поколением победителей, подарившим нам 80 лет этой мирной жизни. Делаем все, чтобы оправдать их надежды. Беларусь под чистым небом - это и цель всей нашей политики, и образ будущего, к которому стремимся", - отметил Александр Лукашенко.

Белорусский лидер поздравил всех с праздником и пожелал счастья, здоровья и благополучия: "Берегите себя! Берегите свои семьи! Берегите нашу родную Беларусь, нашу землю! С праздником! С Днем Независимости!"