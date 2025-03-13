Лукашенко: Мы являемся суверенными независимыми государствами, но в то же время мы - родные люди

Союз Беларуси и России как пример для других объединений и планы дальнейшего развития интеграции. Первый день официального визита нашего Президента в Москву был максимально насыщенным. Страны уравняли электоральные права для граждан. Вступил в силу договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства - подписан солидный пакет совместных документов. Этому предшествовали несколько раундов переговоров.

Тет-а-тет президенты Беларуси и России общались час и 3 минуты. Даже в широком составе - еще более часа, затем снова лидеры кратко пообщались один на один. А еще заявления для СМИ и пресс-конференция, несколько блиц-интервью Александра Лукашенко в стенах Кремля. Заявлений было много.

Предсказуемо говорили о готовности России к прекращению огня. Интересовали журналистов и интеграционные перспективы. Россия и Беларусь продолжат сообща строить Союзное государство.

Официальный визит Президента Беларуси в Россию

Курс на Москву белорусский борт номер один взял с самого утра. И хоть Александр Лукашенко в России частый гость, с первых минут понятно - нынешний приезд особенный.

Первый официальный визит после выборов. Такой жест в большой политике много значит. Это как, не сказав ни слова, показать, какое больше значение придают двусторонним отношениям. А такой церемониал встречи присущий высокому статусу визита.

Кортеж Президента Беларуси по Москве сопровождает эскорт мотоциклистов.

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На пороге встречает комендант Кремля. Глядя на солнечный день, сложно поверить, что синоптики прогнозируют Москве 9-балльный шторм. Хотя мир давно штормит похлеще. Задаем Президенту вопрос на злобу дня - что нужно, чтобы мирные переговоры по Украине по-настоящему начались?

Лукашенко: У России большие козыри

Отвечая на вопрос, что сегодня нужно, чтобы переговоры по Украине действительно начались, Президент сказал: "Если честно, надо, чтобы россияне согласились. Им сложно сейчас согласиться в силу того, что на фронте у них полегче. Поэтому у них большие козыри, как Трамп говорил, в руках".

"Вот если они эти козыри приберегут, а не достанут и не начнут в этой картежной игре выигрывать, тогда договоримся", - добавил глава государства.

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О планах Европы на вооружение и "ядерном зонтике" Макрона

В этих новых политических реалиях Европа встала на воинственные рельсы. План фон дер Ляйен - 800 млрд долларов на военные расходы. А Макрон обещает всей Европе ядерный зонтик. Ох, не зря мы укрепляли оборону.

"Им бы этот "зонтик" надо над Францией не потерять. А не то что они этот "зонтик" над всей Европой будут держать. Это во-первых. Во-вторых, они пускай "зонтик" свой поднимут хотя бы над Германией. Или, образно говоря, поделятся ядерным оружием с Германией - вечным историческим своим врагом. Вроде сейчас замирились. Кто его знает… У них претензий друг к другу колоссальное множество. У поляков с немцами, знаете… Там противоречий куча", - сказал глава государства.

Что касается плана перевооружения, Александр Лукашенко заметил: "Пусть они еще договорятся о 800 млрд и подумают, где они возьмут эти 800 млрд".

"Есть другой путь. Абсолютно открытый, честный, мирный путь. К этому подталкивает и конфликт в Украине. Хватит, навоевались, давайте уже жить дружно и выстраивать нормальную политику, - призвал белорусский лидер. - А потом, вы же видите, самое главное - народы там (в Евросоюзе - прим. ред.) поднялись. Они ж привыкли жить хорошо, в том числе и за счет нас, особенно России - дешевые ресурсы. За счет этого прибыль хорошая. Все привыкли хорошо жить, а тут этого нет".

"Поэтому Урсула, наверное, ни разу не видела не то что современные средства поражения - ракеты и прочее, - она пистолета нормального не видела, а уже мыслит глобально в плане вооружений, создания европейской армии", - заметил Президент.

"Ну и Дональд (президент США Дональд Трамп - прим. ред.) же вы видите, какую позицию занял. Так и хочется сказать: кто им даст это сделать?" - сказал Александр Лукашенко.

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Президент Беларуси ответил на вопросы журналистов в Кремле

Во время общения глава государства рассказал журналистам, что новейшего российского ракетного комплекса "Орешник" в Беларуси пока нет.

"Еще нет "Орешника". Работаем. Но когда я погрузился в эту проблему (Владимир Владимирович меня погрузил), оказалось, что, кроме ракеты, это все надо изготавливать. И мы это делаем в Беларуси. Поэтому мы работаем над этим. Несколько пусковых установок, которые для "Орешника" предназначены, мы сегодня уже фактически заканчиваем изготовление. От старшего брата (России - прим. ред.) ракета нужна будет", - сказал глава государства.

Лукашенко прокомментировал предложение о временном перемирии в Украине

Журналисты не дадут Александру Лукашенко толком зайти в Кремль - второе кольцо прессы с вопросами на тему войны и мира.

Александр Лукашенко прокомментировал предложение о временном 30-дневном перемирии в Украине.

Отвечая на вопрос, не уловка ли это, Президент сказал: "Нет, они уже нас не поймают. И Россию тем более. Все время же уловки да уловки. То обманули, то еще что. Пора уже нам головой думать. Сегодня-завтра Владимир Владимирович (Путин - прим. ред.) будет разговаривать с представителями Трампа на эту тему. Там же куча вопросов, кроме 30-дневного периода. Это надо в целом, пакетом взвешивать и принимать соответствующее решение. Нет, это не уловка и не будет уловкой. Не будет, потому что мы знаем, что нам надо. Они знают, чего мы хотим. Поэтому уловкой не будет. Потом, чтобы это не было уловкой, надо с другой стороны обставляться нормально. Если это перемирие, значит, все замерло и никакого движения. Но на это, скорее всего, украинцы не согласятся", - сказал глава государства.

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"Абсолютно точно могу сказать, что у американцев нет никакого плана по конфликту в Украине. Абсолютно нет. Они что делают (может, так, общие черты, остановить войну и прочее) - они зондируют почву. Мы об этом сегодня поговорим. Владимир Владимирович (Президент России Владимир Путин - прим. ред.) мне расскажет о том, что говорили в Саудовской Аравии и прочее. Они зондируют почву, а что эти хотят, что эти? На этих нажмем - можно нажать. На этих не нажмешь", - сказал глава государства.

"Что, на Россию (можно нажать - прим. ред.)? Мы давно обсуждали эту проблему. Что, Дональд придет и кулаком стукнет - все. Или санкции введут? Так уже ввели против нас столько санкций, что уже дальше некуда их вводить, - заметил белорусский лидер. - Поэтому нажали на Украину, ей что - деваться некуда. Согласились - 30 дней, так 30 дней. Они и говорят, что согласны на 30 дней. Россияне, если эти 30 дней (если будет установлено перемирие - прим. ред.), все равно экономика будет работать, ВПК будет работать, они будут производить вооружения и прочее. Ладно, на фронт не повезем, складируем это все. А в Украине движения не должно быть никакого. Потому что они же из-за границы перебрасывают вооружения. Как только заметили - все, нарушение".

Александр Лукашенко предполагает, что Украина может с этим и не согласиться. "Они думают, что мы откажемся, россияне откажутся от этого. И у них будет этот козырь, о котором говорил Трамп, т.е. тут еще столько этих заборов и хлама, что нам торопиться не надо".

Президент в беседе с журналистами посоветовал не идти на уловки Дональда Трампа: "Потому что он в этом отношении ваш человек - он медийный, он может заявления делать утром одно, вечером - второе. И легко ввести нас, вас в заблуждение. Поэтому мой вам совет: только факты. А факты сегодня таковы, что завтра-послезавтра Курскую область освободят вообще".

Белорусский Президент поделится и настроением, и планами обсудить региональную безопасность, отношения с Западом, и экономику, сказав, что сильных разногласий здесь нет.

Он отметил, что большое внимание в целом уделяется именно вопросам экономики. "Но мы разберемся с экономикой. У нас есть все для того, чтобы нормально жить. Богато не будем это время жить, но нормально будем жить. Там (в Украине. - Прим.) нет ничего, и Европа им не поможет", - заметил Президент Беларуси.

Переговоры президентов Беларуси и России

Союзные отношения прошли проверку временем. О Беларуси и России часто говорят: партнерство беспрецедентное. Так же можно сказать и о контактах лидеров.

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Владимир Путин, Президент России:

"Очень приятно, что Вы свой первый визит после переизбрания в качестве Президента Беларуси решили нанести именно в Россию. Собственно говоря, это и понятно, мне кажется, потому что между Россией и Беларусью особые отношения: и союзнические, и братские в прямом смысле этого слова. У нас сегодня развиваются отношения таким образом, что они могли бы быть примером для отношений между многими другими странами и в сфере экономики, и в сфере обеспечения безопасности государств, нашего сотрудничества на международной арене. Я имею в виду прежде всего на площадках ООН, ШОС, где Беларусь стала полноправным членом организации, БРИКС, где Беларусь также приобрела статус партнера. В экономике у нас все развивается самым наилучшим образом, несмотря на все сложности внешнего характера".

Лукашенко о санкциях: Все думали, что мы уже рухнем через год, но живы-здоровы

Как ни крути, об успехе судят по экономике. Быстрая и четкая союзная реакция на санкции сработала, и это помогло выйти на максимум товарооборота. По итогам 2024 года приблизились к цифре 60 млрд долларов. Силу набирают совместные проекты и рациональное импортозазщение - всем "санкционерам" назло.

Говоря о прошедших в Беларуси президентских выборах, Александр Лукашенко обратил внимание, что в ходе подобных политических кампаний всегда так или иначе стоит вопрос об определенном выборе вектора между Востоком и Западом.

"Наши выборы - это всегда одна сторона и другая. Другая сторона, как в известном фильме говорили, разбежалась. Часть сбежала на Запад небольшая. Но все-таки в Беларуси они есть, притаились. Где-то кто-то молчит", - констатировал глава государства.

В этой связи он констатировал очень высокую явку избирателей на прошедших выборах и процент голосов, который был отдан в поддержку действующего Президента. "Хотя со всех сторон сдерживающие были факторы. Все наших людей придерживали. В СМИ (оппозиционных - прим. ред.) и прочее, чтобы они не ходили на выборы", - отметил Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что почти 87 % избирателей проголосовали в его поддержку. "А ведь это было голосование: "Мы с Россией, восточный наш вектор, здесь наша колыбель или где-то там?" Ну вот ответ. Народ дал ответ. И у нас этот вопрос, как главный вопрос, тихо, непублично, он всегда стоял. Это особенность наших выборов всех. Поэтому вы нисколько не сомневайтесь. Не только я, мои коллеги - члены правительства, депутаты - сторонники теснейших наших отношений, - заявил глава государства. - Мы подтвердили это в нашей единой борьбе сегодняшней, острием которой является конфликт в Украине. Мы всегда придерживались подобного курса. И очень важно, что народ продемонстрировал. Наши люди прекрасно понимают, где наши друзья, а где наши противники, враги и соперники".

Александр Лукашенко поблагодарил коллегу за начало официального визита. "Надо эта демонстрация для белорусов, россиян, что мы вместе. Что мы являемся суверенными независимыми государствами, но в то же время мы - родные люди. Что будем продвигать и дальше", - сказал глава государства.

"Между нами, я обнаружил на порядок меньше проблем, чем проблем, которые существуют глобально и даже в нашем регионе. Мы в этом плане успешно работаем. Конечно, есть определенные вопросы. Я думаю, мы их затронем в более широком составе, когда специалисты будут. Но мы знаем эти вопросы", - сказал глава государства.

"Хотелось бы, может быть, чтобы мы быстрее здесь двигались. Но не всегда это получается. И не только потому и не столько это зависит от нас с вами. Это зависит и от внешних обстоятельств. Мы это прекрасно понимаем. Все, за что мы беремся, мы решаем основательно. Как, например, импортозамещение, противостояние этим санкциям. Все думали, что мы уже рухнем через год. Но живы-здоровы. Я уверен, что мы будем жить. Нам надо чуть больше времени. И, может быть, побольше настойчивости. Но нам это не занимать, у нас это в крови", - уверен белорусский лидер.

Александр Лукашенко сказал, что, несмотря на статус визита, настроен все-таки как обычно, по рабочему, обсудить все вопросы.

Часть переговоров пройдет за закрытыми дверями - общение с делегациями в формате рабочего обеда.

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Лукашенко и Путин приняли совместное заявление

В Малахитовом фойе Кремля подписывают пакет документов. В совместном заявлении лидеры подтверждают: курс на стратегическое партнерство не меняется. Если в Минске подписями скрепляли документы о безопасности - обмен грамотами о ратификации сейчас дает ему полную силу, то в этот раз шагом вперед станут изменения в Договор между Беларусью и Россией о равных правах граждан. Это даст возможность белорусам избирать и быть избранными в местные органы власти. Россияне у нас этим правом уже пользуются не один год. Есть Соглашение между странами по взаимной защите от необоснованного преследования иностранными государствами и международными органами юстиции. На межправительственном уровне есть договоренности о сотрудничестве в сфере интеллектуальной собственности и равных прав потребителей.

Беларуси и России нужен технологический прорыв

Подводя итоги переговоров, лидеры поделились, что помимо вопросов в экономической плоскости, обсуждали безопасность и взаимодействие в интеграционных структурах ЕАСЭ, где Беларусь председательствует, ШОС, БРИКС, ОДКБ - пересечений у нас масса. Новые реалии по урегулированию украинского конфликта.

Он рассказал, что на переговорах стороны не обошли вниманием и новую ситуацию в вопросе урегулирования конфликта в Украине. "Нам особо на что-то рассчитывать великое не надо в этой ситуации. Надо верить фактам. Разного рода заявления, обещания - это пока заявления и обещания", - заметил белорусский лидер.

"Также видим некоторые позитивные тенденции в геополитических раскладах, но они пока не стали глобальными трендами. Незаконные экономические санкции ряда государств никуда не исчезли", - констатировал глава государства.

Вместе с тем президенты сошлись во мнении, что эти санкции в чем-то даже помогли в плане собственного развития.

"Давление на Беларусь и Россию не ослабевает. Хотя уже всем ясно, что эти ограничения больше бьют по тем странам, которые их и ввели, - заметил Александр Лукашенко. - Ну и нам дали возможность серьезно подумать о перспективах нашего развития и убедили нас в том, что через определенное время мы преодолеем это давление полностью. Если бы не было этих испытаний, их стоило бы придумать. Они заставили нас всерьез задуматься о самодостаточности, важности опоры на собственные силы, продовольственной безопасности и технологическом суверенитете".

Работа на технологический суверенитет

Судя по тому, что происходит между Москвой и Вашингтоном, выход на конструктив вполне возможен. Интересно, повлияет ли это на союзную работу по импортозамещению?

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Масса проектов, а если Запад вернется - что будет с техносуверенитетом?

Глава белорусского государства в этом вопросе провел параллели с позицией президента России по переговорам с Украиной. "Как-то сказал (Владимир Путин - прим. БЕЛТА), что мы готовы с Украиной договариваться, но чтобы все понимали, и украинцы, что мы к переговорам возвращаемся спустя три года с учетом ситуации на земле. Разумно, все правильно, - процитировал коллегу Александр Лукашенко. - Можно перенести этот военный тезис на наше гражданское поле. Возвращаются (западные партнеры - прим. БЕЛТА) - вот определенные условия. Много времени прошло. И условия изменились, и ситуация изменилась. Милости просим, приходите. Но, как сказал Владимир Владимирович, мы научились многому за это время. Будем делать из этого соответствующие выводы".

"То есть ситуация изменилась. Мы знаем, чем ответить. Надо понимать, что эти три года мы (находились - прим. ред.) под жестоким прессом, а пресс всегда способствует мобилизации. Мобилизовавшись, очень многое сделали. Поэтому мы намерены идти своим путем и использовать только то, что нам нужно. Думаю, что это будет правильно. Мы много раз с Владимиром Владимировичем на эту тему в таком смысле говорили. Никто не закрывается, мы вас примем здесь под наши новые условия с учетом ситуации на земле и возьмем только то, что нам нужно", - подчеркнул Президент.

Владимир Путин, Президент России:

"Нам наши так называемые партнеры (западные - прим. ред.) сделали хорошую прививку - прививку самостоятельности, суверенитета. Поэтому все наши программы, связанные с укреплением нашего технологического суверенитета, мы будем, безусловно, продолжать".

Он обратил внимание, что Россия не закрывалась ни для кого из западных партнеров и никого не выгоняла со своих рынков. "Тем, кто хочет вернуться, мы говорим "добро пожаловать", welcom. Но, естественно, исходить будем из той ситуации, которая сложилась на сегодняшний день. Если ниши заняты (а они заняты), то никаких преференций для возвращения на наш рынок мы ни для кого создавать не будем", - заявил президент России.

Более того, по его словам, Россия постарается, не нарушая нормы ВТО, но все же обеспечить преимущества отечественным товаропроизводителям.

Лукашенко: Украинцам давно надо было прекратить всякий огонь и сесть за стол переговоров

Редкий случай для белорусско-российских переговоров - все вопросы не вокруг того, что происходит на союзном треке, а вокруг наших стран. Вполне предсказуемо прозвучал вопрос о готовности России к прекращению огня и перемирию - Москва идею поддерживает, но есть нюансы, нужно учитывать ситуацию на земле - и оно должно привести к долгосрочному миру.

Говоря о российско-украинских переговорах, Александр Лукашенко заявил, что украинцам давно надо было прекратить всякий огонь и сесть за стол переговоров.

"Украинцам давно надо было прекратить всякий огонь и сесть за стол переговоров", - подчеркнул белорусский лидер.

"У нас единая позиция с Российской Федерацией. Была давно и есть сейчас. Все договоренности, которые в том числе касаются конфликта в Украине, мы свято исполняли перед нашими союзниками и друзьями. Мы этой позиции будем придерживаться и сейчас", - отметил глава государства.

Если Россия договорится с США - труба Европе и Украине вместе взятым

"Если Россия договорится с США - труба Европе и Украине вместе взятым. В переговорном процессе России и США, в их руках сегодня находится судьба этой Европы, которая повела и ведет себя до сих пор недальновидно", - заявил глава белорусского государства.

"Но самое главное - в очередной раз пообещав, обвести нас вокруг пальца не получится. Мы знаем свои цели, свои интересы", - добавил Александр Лукашенко.

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Лукашенко также заявил, что в этой ситуации, когда о Зеленского везде и фактически в Белом доме вытерли ноги, ему бы следовало "раскинуть мозгами", сесть и договориться вместе в рамках трех славянских народов. "Вот посмотрите: никто Украине помогать (на Западе. - Прим. ред) не будет", - сказал Лукашенко.

В свою очередь Владимир Путин сказал: "Хотел бы добавить к тому, что сказал Александр Григорьевич. По поводу трубы для Европы, если США и Россия о чем-то договорятся. То да, действительно, если, скажем, США и Россия договорятся о сотрудничестве в области энергетики, то газовая труба для Европы может быть обеспечена. И это пойдет на пользу Европе, которая может получать дешевый российский газ".

Что касается ситуации на фронте, то она стремительно меняется в пользу России. "Вот вчера в ходе доклада командующий группировкой "Север" и его заместитель мне сказали: "Завтра Суджа будет в наших руках". Именно так и произошло", - сказал Путин.

Россия будет договариваться о следующих шагах в деле прекращения конфликта исходя из ситуации на земле. "Исходя из того, как будет складываться ситуация на земле, будем договариваться о следующих шагах в деле прекращения конфликта и выхода на приемлемые для всех договоренности", - заявил Путин.

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"Учитывать интересы Беларуси - полностью соответствует национальным интересам России", - подчеркнул российский лидер.

"Интересы Беларуси при наших взаимоотношениях с кем бы то ни было - и с нашими партнерами за океаном, и ближайшими нашими соседями - учитываются всегда. Мы в рамках Союзного государства исходим из того, что у нас общая концепция внешнеполитической деятельности. Мы работаем тесно в рамках ЕАЭС, у нас очень глубокая кооперация в сфере экономики, реального производства. Поэтому не учитывать взаимные интересы мы просто не можем", - сказал Владимир Путин.

Александр Лукашенко пояснил, что этот вопрос появился с подачи белорусских беглых за границей. Мол, Россия с США договорятся, а "Лукашенко туда и не пустят, и интересы Беларуси не будут соблюдены". "Во-первых, я, отвечая на это, сказал, что я особо не рвусь никуда. А, во-вторых, там (на переговорах - прим. БЕЛТА) будет близкий нам человек, наш партнер - Российская Федерация. И она знает наши интересы и ни в коем случае никому не уступит и не отступится от наших интересов. Точно как Вы и сказали. Поэтому если кто-то надеется, что переговоры России и США по Украине или России и Запада нанесут какой-то вред соседствующей Беларуси, это абсолютно не так. Владимир Владимирович это подтвердил. Добавить нечего".

"Не учитывать интересы Беларуси для нас вредно самим. Вот в чем все дело. Поэтому вопрос, честно говоря, надуманный", - добавил Владимир Путин.