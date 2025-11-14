Лукашенко: Наличие у страны собственной АЭС - способ обеспечения суверенитета и независимости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e3f64dfd-b7c3-4b6f-ab63-35f17e415462/conversions/2d390cd2-3bbd-48a3-b477-14b6b9dcb793-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e3f64dfd-b7c3-4b6f-ab63-35f17e415462/conversions/2d390cd2-3bbd-48a3-b477-14b6b9dcb793-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e3f64dfd-b7c3-4b6f-ab63-35f17e415462/conversions/2d390cd2-3bbd-48a3-b477-14b6b9dcb793-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e3f64dfd-b7c3-4b6f-ab63-35f17e415462/conversions/2d390cd2-3bbd-48a3-b477-14b6b9dcb793-xl-___webp_1920.webp 1920w

Строительство атомной электростанции определило дальнейшее развитие Беларуси как высокотехнологичного государства. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил на совещании о результатах работы БелАЭС, увеличении электропотребления и предложениях о строительстве новых атомных мощностей, сообщает БЕЛТА.

"Пять лет назад, торжественно запуская в работу первую белорусскую атомную электростанцию в Островце, страна вступила в новую эру. Сооружение АЭС не только укрепило нашу энергетическую безопасность, но и определило дальнейшее развитие Беларуси как высокотехнологичного государства. Если хотите, наличие у страны собственной атомной станции - это в определенном смысле способ обеспечения суверенитета и независимости", - заявил белорусский лидер.

Он подчеркнул, что во главе угла на каждом этапе строительства и эксплуатации станции были и остаются безопасность и надежность.

Александр Лукашенко отметил, что пятилетка - это достаточный период, чтобы подвести промежуточные итоги: "Мы обеспечили себя источником доступной, экологически чистой энергии на десятилетия вперед, получили экономический и экологический эффект".

Президент привел ряд фактов о результатах работы БелАЭС. Сокращены выбросы парниковых газов на более чем 26 млн т. За все время работы станция выработала более 53 млрд кВт.ч электроэнергии, что позволило полностью отказаться от ее импорта. Также удалось снизить зависимость от природного газа (на 14,5 млрд куб. м), доля которого в генерации энергии доходила до 95 % (сейчас около 65 %), и сэкономить бюджетные средства (более 1,6 млрд долларов).

Кроме того, атомная станция кардинально изменила облик белорусской энергетики. В рамках интеграции БелАЭС в энергосистему реализована масштабная программа модернизации электросетей - реконструировано более 1,7 тыс. км, построены современные подстанции, внедрены прорывные цифровые технологии, повышающие надежность электроснабжения потребителей.

"В стране сформирована новая отрасль экономики, созданы необходимая инфраструктура и современная система подготовки кадров. Всего этого мы не имели. За годы реализации национальной ядерной энергетической программы нами накоплены уникальные компетенции по вопросам проектирования, сооружения, эксплуатации и обслуживания объектов атомной энергетики", - подчеркнул белорусский лидер.