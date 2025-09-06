Лукашенко направил поздравление работникам нефтяной и газовой промышленности

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление работникам и ветеранам нефтяной, газовой и топливной промышленности в связи с профессиональным праздником. Об этом информирует БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу главы государства.

Глава государства обратил внимание, что в нынешних непростых экономических условиях работники отрасли наращивают объемы производства, внедряют инновационные технологии, поставляют потребителям качественную продукцию.

Поздравление Президента с Днем работников нефтяной, газовой и топливной промышленности

Работникам и ветеранам нефтяной, газовой и топливной промышленности

Дорогие друзья!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником.

Нефтяная, газовая и топливная промышленность - это один из важнейших стратегических ресурсов, лежащих в основе стабильности и процветания Беларуси. Своим трудом каждый из вас делает солидный вклад в поступательное развитие экономики, обеспечение энергетической безопасности страны и благополучия граждан.

Сегодня в непростых экономических условиях вы наращиваете объемы производства, внедряете инновационные технологии, поставляете потребителям качественную продукцию.

Убежден, что ответственность, знания, опыт и далее будут являться залогом успешной работы, достижения поставленных целей во благо родной республики.

Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, мира и согласия.