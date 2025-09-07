Лукашенко направил поздравления Арине Соболенко в связи с победой на US Open

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил поздравления белорусской теннисистке Арине Соболенко со второй победой на US Open. Об этом сообщила БЕЛТА , ссылаясь на пресс-службу главы государства.

"Дорогая Арина! Поздравляю с очередной яркой победой на US Open. Благодаря истинно чемпионскому характеру покорена еще одна большая вершина. Убежден, что на всех континентах и в любой стране ты всегда чувствуешь горячую поддержку земляков. Гордимся тобой и желаем новых достижений", - говорится в поздравлении.