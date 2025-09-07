3.70 BYN
Лукашенко направил поздравления Арине Соболенко в связи с победой на US Open
Автор:Редакция news.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил поздравления белорусской теннисистке Арине Соболенко со второй победой на US Open. Об этом сообщила БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу главы государства.
"Дорогая Арина! Поздравляю с очередной яркой победой на US Open. Благодаря истинно чемпионскому характеру покорена еще одна большая вершина. Убежден, что на всех континентах и в любой стране ты всегда чувствуешь горячую поддержку земляков. Гордимся тобой и желаем новых достижений", - говорится в поздравлении.